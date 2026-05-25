قنصوة: الإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

الإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي للخارج

وجه الوزير بالإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي للخارج، وتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي متابعة تنفيذ هذا التوجيه.