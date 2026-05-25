وزير الشباب: رفع حالة الاستعداد بالمنشآت الرياضية لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

وجّه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستقبال الرواد والمترددين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على تقديم أفضل الخدمات والأنشطة للمواطنين على مدار أيام العيد.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة تكثيف الأنشطة والمشروعات داخل مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، والتأكد من جاهزية الملاعب والصالات وحمامات السباحة وكافة الخدمات المقدمة للرواد، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة للأسر والشباب خلال فترة العيد.

وشدد جوهر نبيل على الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة الدورية داخل المنشآت، إلى جانب متابعة انتظام تنفيذ البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المقرر إقامتها احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

كما وجّه الوزير قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل الهيئات الشبابية والرياضية، والمتابعة اللحظية لحركة التشغيل، والعمل على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمترددين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تحرص سنويًا على توسيع قاعدة الأنشطة والفعاليات المقدمة داخل مراكز الشباب والأندية خلال الأعياد والمناسبات، في إطار دورها المجتمعي الهادف إلى توفير مساحات آمنة وجاذبة للشباب والأسرة المصرية بمختلف المحافظات.