توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير الكرة الأفريقية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط اهتمام كبير بموقف الأندية المتأهلة وتصنيفها القاري قبل إجراء القرعة، خاصة بعد تأهل الزمالك وبيراميدز لتمثيل الكرة المصرية في البطولة المقبلة.

وبحسب التصنيف القاري المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خلال آخر 5 سنوات، فإن هناك احتمالا قائما لوقوع الزمالك وبيراميدز في مجموعة واحدة خلال دور المجموعات؛ حال نجاح الفريقين في تجاوز الأدوار المؤهلة والوصول إلى هذا الدور.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي التصنيف القاري برصيد 73 نقطة، يليه الأهلي بـ66 نقطة (لن يشارك في النسخة المقبلة)، ثم الترجي التونسي بـ58 نقطة، ونهضة بركان المغربي بـ57 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويأتي بيراميدز سابعا بـ47 نقطة.

وينتظر أن يكون كل من صن داونز والترجي والزمالك ضمن أندية التصنيف الأول، إلى جانب الفريق المغربي الأقرب للتأهل، نهضة بركان، حال حسمه إحدى بطاقتي الدوري المغربي المؤهلة للبطولة.

وفي حال اكتمال هذا السيناريو، سيتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني خلال مراسم القرعة؛ وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوعه في مجموعة واحدة مع الزمالك، لتشهد البطولة مواجهة مصرية مرتقبة مبكرًا في دور المجموعات.