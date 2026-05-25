قاهر قناديل البحر.. هندسة عين شمس تتربع على عرش HackAtom 2026

فريق "SunGuardians" بكلية الهندسة جامعة عين شمس
حسام الفقي

يعكس إنجاز جديد ريادة جامعة عين شمس في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بعد أن حقق فريق “SunGuardians” بكلية الهندسة جامعة عين شمس المركز الأول في التصفيات المحلية لمسابقة «Global HackAtom Egypt 2026»، التي تنظمها مؤسسة عالمية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال المنافسات التي استضافتها مكتبة الإسكندرية يومي 22 و23 مايو 2026.

 11 فريقًا يضمّون 88 طالبًا 


وجاء الفوز بعد منافسة قوية جمعت 11 فريقًا يضمّون 88 طالبًا من عدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان والكندية والروسية وكفر الشيخ ومطروح، حيث نجح فريق جامعة عين شمس في لفت الأنظار بمشروع ابتكاري متطور في مجال الروبوتات المرتبطة بالطاقة النووية.
وقدم الفريق مشروعًا هندسيًا مبتكرًا يعتمد على استخدام الأنظمة الروبوتية للحد من تأثير قناديل البحر على مآخذ المياه الخاصة بالمحطات النووية الساحلية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة أنظمة التبريد داخل المحطات النووية، في طرح علمي عكس قدرة الطلاب على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات واقعية تمس مستقبل الطاقة.


وضم الفريق الفائز نخبة متميزة من طلاب التخصصات المختلفة في نموذج يعكس التكامل بين العلوم الهندسية والتكنولوجية، وهم:
يوسف محمد عطية – كهرباء قوى (قائد الفريق)، عبدالرحمن محمود – كهرباء قوى، يوسف محمد يوسف – ميكانيكا قوى، سارة ناصر الرفاعي – طاقة متجددة، أمين مصطفى فاضل – ميكاترونيكس، أدهم فايز – ميكاترونيات، يوسف النجار – ميكاترونيات، وبسمة مصطفى السيد – علوم الحاسب.
وشهدت المسابقة تحديًا تقنيًا مكثفًا استمر لمدة 24 ساعة متواصلة تحت شعار «الأنظمة الروبوتية في الطاقة النووية»، بهدف تحفيز الطلاب على ابتكار حلول هندسية متقدمة تدعم مستقبل الطاقة النووية والتكنولوجيا الذكية.
وبهذا الفوز، تأهل فريق جامعة عين شمس رسميًا لتمثيل مصر في النهائيات الدولية للمسابقة، والمقرر عقدها في روسيا خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة جديدة تؤكد قدرة طلاب الجامعة على المنافسة عالميًا وتحقيق حضور مصري مشرف في المحافل الدولية.

