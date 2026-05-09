ندوة تعريفية ببرامج ومنح هيئة الفولبرايت بكلية الهندسة جامعة عين شمس

تستضيف كلية الهندسة بجامعة عين شمس ندوة تعريفية لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والخريجين ببرامج هيئة فولبرايت، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو الجاري الساعة ١٢ ظهرًا.

يأتي ذلك في إطار دعم التبادل التعليمي والثقافي وتعزيز فرص التواصل الأكاديمي الدولي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

وتهدف الندوة إلى تعريف طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والخريجين ببرامج هيئة فولبرايت، مع تقديم عرض شامل لكافة تفاصيل التقديم، وشروط الالتحاق، والفرص المتاحة للدراسة والبحث العلمي والتدريب المهني بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في توسيع آفاق المشاركين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للعام الأكاديمي ٢٠٢٧–٢٠٢٨، والتي تستهدف الطلاب والأساتذة المصريين في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، إلى جانب برامج مخصصة للخبراء والأساتذة الأمريكيين، في إطار تعزيز التبادل العلمي ونقل الخبرات.

ويُذكر أن هيئة فولبرايت تُعد هيئة مصرية أمريكية أُنشئت بموجب اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين عام ١٩٤٩، وقد كرّست على مدار أكثر من خمسة وسبعين عامًا جهودها لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي، بما يدعم جسور التواصل والتفاهم المشترك بين الشعبين.

للتسجيل يرجى زيارة اللينك التالى:

https://forms.gle/zW6CwHY79wUxthwy9