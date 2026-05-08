من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

على امتداد تاريخها، خاضت الولايات المتحدة حروبا شكلت ملامح العالم وأعادت رسم خرائط النفوذ والقوة، لكن اللافت أن الزمن كان دائما عنصرًا حاسمًا في تلك الحروب.

حروب على مدار أكثر من قرنين

ترامب، - الرجل الذي ينهي الحروب كما يقول على نفسه - ، نشر على موقع تروث سوشال، مدة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة على مدار أكثر من قرنين من الزمن، بداية من الحرب الأهلية الأمريكية وصولا إلى حرب إيران، التي لم تتجاوز ستة أسابيع فقط، وهو ما يعتبره سيد البيت الأبيض - إنجازا كبيرا - .

209 أسابيع.. الحرب الأهلية الأمريكية

نبدأ من الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت نحو مئتين وتسعة أسابيع حسبما نشر ترامب، حيث وقعت أحداث هذه الحرب بين عامي الف وثمانمئة وواحد وستين والف وثمانمئة وخمسة وستين كما أنها تعد من أفظع الأحداث الدموية التي عصفت بالاتحاد الفيدرالي الأمريكي على مدى تاريخه.

139 أسبوعا.. الحرب الأمريكية البريطانية

وإلى الحرب الأمريكية البريطانية، التي امتدت مئة وتسعة وثلاثين أسبوعا، حيث وقعت أحداثها بين عامي الف وثمانمئة واثني عشر والف وثمانمئة وخمسة عشر، وقد أعلنت الولايات المتحدة الحرب بسبب القيود البريطانية على التجارة والانتهاكات البحرية وتجنيد البحارة الأمريكيين، مما أدى إلى معارك حدودية وبحرية ونشوب صراع بين أمريكا وبين بريطانيا العظمى مع حلفائها في كندا.

196 أسبوعا.. الحرب العالمية الثانية

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، دخلت الولايات المتحدة واحدة من أكثر الحروب دموية وتعقيدا في التاريخ، واستمرت المعارك الأمريكية فيها لنحو مئة وستة وتسعين أسبوعا، خاضت خلالها واشنطن مواجهات ممتدة من أوروبا إلى المحيط الهادئ، قبل أن تخرج باعتبارها القوة الأعظم في العالم بعد انهيار قوى المحور.

161 أسبوعا.. الحرب الكورية

لكن النصف الثاني من القرن العشرين كشف وجها مختلفا للحروب الأمريكية؛ فالحرب الكورية التي استمرت مئة وواحدا وستين أسبوعا لعبت فيها الولايات المتحدة دورا محوريا وقادت قوات الأمم المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية.

439 أسبوعا.. حرب فيتنام

فيما تحولت حرب فيتنام، التي امتدت اربعمئة وتسعة وثلاثين أسبوعا، إلى جرح مفتوح في الوعي الأمريكي، بعدما استنزفت الأرواح والاقتصاد وأشعلت الانقسام داخل المجتمع الأمريكي نفسه، وقد دامت هذه الحرب نحو عشرين عاما، وكانت بمثابة إحدى أبرز جبهات الصراع في حقبة الحرب الباردة.

543 أسبوعا.. حرب أفغانستان

ثم جاءت حروب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتؤكد أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة انتصارا سريعا؛ فحرب أفغانستان، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، استمرت نحو خمسمئة وثلاثة واربعين أسبوعا، لتنتهي بانسحاب أمريكي دراماتيكي أعاد حركة طالبان إلى السلطة.

457 أسبوعا.. حرب العراق

بينما امتدت حرب العراق إلى اربعمئة وسبعة وخمسين أسبوعا، مخلفة فوضى إقليمية هائلة وتكاليف تجاوزت تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى تهديدات للوجود الأمريكي داخل العراق حتى الآن.

6 أسابيع.. حرب إيران

وتقف حرب إيران باعتبارها نموذجا مختلفا تماما عما سبق؛ إذ لم تتجاوز ستة أسابيع فقط، في مشهد يعكس تحولا جذريا في طبيعة الصراعات الحديثة، فلم تعد هذه الحروب تعتمد فقط على الجيوش التقليدية والاحتلالات البرية الواسعة، بل أصبحت تدار عبر الضربات الدقيقة والصواريخ بعيدة المدى، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعزلة السياسية.





لم تكن حروب الولايات المتحدة مجرد معارك عسكرية عابرة، بل فصولا أعادت تشكيل التاريخ العالمي، وغيرت خرائط النفوذ والتحالفات، ورسخت صورة واشنطن كقوة قادرة على إشعال الحروب أو إنهائها.