قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة مكافأة صاحب المركز الثاني في الكونفدرالية.. كم سيأخذ الوصيف؟
محرك V12 وتقنيات فاخرة.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟
من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟
فرج عامر: أتمنى فوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الكونفدرالية
تصل لـ 38 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا السبت
انفعلت على الهواء وسؤال محرج يشعل الأجواء.. مذيعة قناة النهار وعمرو رمزي في مواجهة غير متوقعة بسبب أسئلة الحب والزواج
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعزي بعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة
الطقس غدًا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والعظمى تلامس الـ40
سعرها 3ملايين دولار.. أغرب سيارة أمريكية خارقة بلون نادر
حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين
بعد قصفه منصة إطلاق صواريخ لحزب الله.. جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي تجاه قواتنا جنوب لبنان
قصة السعي بين الصفا والمروة.. تفاصيل رحلة السيدة هاجر التي خلّدها الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد إبراهيم

على امتداد تاريخها، خاضت الولايات المتحدة حروبا شكلت ملامح العالم وأعادت رسم خرائط النفوذ والقوة، لكن اللافت أن الزمن كان دائما عنصرًا حاسمًا في تلك الحروب.

حروب على مدار أكثر من قرنين

ترامب، - الرجل الذي ينهي الحروب كما يقول على نفسه - ، نشر على موقع تروث سوشال، مدة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة على مدار أكثر من قرنين من الزمن، بداية من الحرب الأهلية الأمريكية وصولا إلى حرب إيران، التي لم تتجاوز ستة أسابيع فقط، وهو ما يعتبره سيد البيت الأبيض - إنجازا كبيرا - .

209 أسابيع.. الحرب الأهلية الأمريكية

نبدأ من الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت نحو مئتين وتسعة أسابيع حسبما نشر ترامب، حيث وقعت أحداث هذه الحرب بين عامي الف وثمانمئة وواحد وستين والف وثمانمئة وخمسة وستين كما أنها تعد من أفظع الأحداث الدموية التي عصفت بالاتحاد الفيدرالي الأمريكي على مدى تاريخه.

الحرب الأهلية الأمريكية

139 أسبوعا.. الحرب الأمريكية البريطانية

وإلى الحرب الأمريكية البريطانية، التي امتدت مئة وتسعة وثلاثين أسبوعا، حيث وقعت أحداثها بين عامي الف وثمانمئة واثني عشر والف وثمانمئة وخمسة عشر، وقد أعلنت الولايات المتحدة الحرب بسبب القيود البريطانية على التجارة والانتهاكات البحرية وتجنيد البحارة الأمريكيين، مما أدى إلى معارك حدودية وبحرية ونشوب صراع بين أمريكا وبين بريطانيا العظمى مع حلفائها في كندا.

الحرب الأمريكية البريطانية

196 أسبوعا.. الحرب العالمية الثانية

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، دخلت الولايات المتحدة واحدة من أكثر الحروب دموية وتعقيدا في التاريخ، واستمرت المعارك الأمريكية فيها لنحو مئة وستة وتسعين أسبوعا، خاضت خلالها واشنطن مواجهات ممتدة من أوروبا إلى المحيط الهادئ، قبل أن تخرج باعتبارها القوة الأعظم في العالم بعد انهيار قوى المحور.

الحرب العالمية الثانية

161 أسبوعا.. الحرب الكورية

لكن النصف الثاني من القرن العشرين كشف وجها مختلفا للحروب الأمريكية؛ فالحرب الكورية التي استمرت مئة وواحدا وستين أسبوعا لعبت فيها الولايات المتحدة دورا محوريا وقادت قوات الأمم المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية.

الحرب الكورية

439 أسبوعا.. حرب فيتنام

فيما تحولت حرب فيتنام، التي امتدت اربعمئة وتسعة وثلاثين أسبوعا، إلى جرح مفتوح في الوعي الأمريكي، بعدما استنزفت الأرواح والاقتصاد وأشعلت الانقسام داخل المجتمع الأمريكي نفسه، وقد دامت هذه الحرب نحو عشرين عاما، وكانت بمثابة إحدى أبرز جبهات الصراع في حقبة الحرب الباردة.

حرب فيتنام

543 أسبوعا.. حرب أفغانستان

ثم جاءت حروب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتؤكد أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة انتصارا سريعا؛ فحرب أفغانستان، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، استمرت نحو خمسمئة وثلاثة واربعين أسبوعا، لتنتهي بانسحاب أمريكي دراماتيكي أعاد حركة طالبان إلى السلطة.

حرب أفغانستان

457 أسبوعا.. حرب العراق

بينما امتدت حرب العراق إلى اربعمئة وسبعة وخمسين أسبوعا، مخلفة فوضى إقليمية هائلة وتكاليف تجاوزت تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى تهديدات للوجود الأمريكي داخل العراق حتى الآن.

حرب العراق

6 أسابيع.. حرب إيران

وتقف حرب إيران باعتبارها نموذجا مختلفا تماما عما سبق؛ إذ لم تتجاوز ستة أسابيع فقط، في مشهد يعكس تحولا جذريا في طبيعة الصراعات الحديثة، فلم تعد هذه الحروب تعتمد فقط على الجيوش التقليدية والاحتلالات البرية الواسعة، بل أصبحت تدار عبر الضربات الدقيقة والصواريخ بعيدة المدى، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعزلة السياسية.

 

حرب إيران

لم تكن حروب الولايات المتحدة مجرد معارك عسكرية عابرة، بل فصولا أعادت تشكيل التاريخ العالمي، وغيرت خرائط النفوذ والتحالفات، ورسخت صورة واشنطن كقوة قادرة على إشعال الحروب أو إنهائها.

ترامب الولايات المتحدة الحروب الأمريكية الحرب الأهلية الأمريكية حرب العراق حرب أفغانستان حرب إيران حرب فيتنام الحرب الكورية الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الاتحاد الجزائري

لفتة إنسانية.. الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء في والد محمد شحاتة

بورنموث

قرار عاجل من بورنموث ضد لاعبه.. تفاصيل

الاهلي

تفوق كاسح للأهلي على الزمالك في مباريات الدربي هذا الموسم بنتيجة ١٩-٢

بالصور

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة .. أبرز صور جمعت الحبيبين

إنفصال احمد سعد وزجته علياء بسيوني للمرة الثالثة
إنفصال احمد سعد وزجته علياء بسيوني للمرة الثالثة
إنفصال احمد سعد وزجته علياء بسيوني للمرة الثالثة

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد