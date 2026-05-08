الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

عبدالصمد ماهر

تتابع وزارة الصحة والسكان، باهتمام بالغ ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس «هانتا»، وما أُثير حول تسجيل حالات محدودة، مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر.

الوضع الصحي داخل مصر مستقر وآمن

وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحي داخل جمهورية مصر العربية، مستقر وآمن تمامًا، ولا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، وذلك وفقًا لنتائج الترصد الوبائي المستمر والمتابعة الدقيقة التي تقوم بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وتوضح الوزارة أن فيروس «هانتا» معروف علميًا منذ سنوات عديدة، ويرتبط أساسًا بالقوارض وبيئاتها، وينتقل للإنسان عادةً من خلال التعرض لإفرازات القوارض المصابة، وفي معظم أنواعه لا ينتقل بين البشر، باستثناء نوع واحد نادر (أنديز) الذي سُجلت فيه حالات انتقال محدودة جدًا بين أشخاص على اتصال وثيق ومطول.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن منظومة الترصد الوبائي المصرية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وفي جميع منافذ الدخول والموانئ والمطارات، وبالتنسيق الدائم مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المختصة، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي مستجدات وفق أحدث المعايير العلمية والوقائية.

وتهيب الوزارة بكافة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان والجهات الصحية المعتمدة.

‎وتؤكد الوزارة أن الوضع الحالي لا يدعو لأي قلق، وأنها تتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ومهنية عالية، مع الحرص الكامل على صحة وسلامة المواطنين، وستستمر في متابعة الموقف الوبائي العالمي بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظًا على الصحة العامة.

الصحة هانتا الموقف الوبائي العالمي وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام جمهورية مصر العربية

