من الميناء إلى الحجر الصحي.. تفعيل نظام تتبع المخالطين العالمي خلال تفشي فيروس هانتا

أثار تفشي فيروس هانتا القاتل، المرتبط بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، قلقًا دوليًا واسعًا، بعد إجلاء ركاب مصابين طبيًا من موانئ أوروبية لتلقي العلاج العاجل والمراقبة. وتُجري السلطات الصحية في عدة دول حاليًا عمليات تتبع واسعة النطاق للمخالطين، وعزل المصابين، وتدابير مراقبة لاحتواء سلالة الأنديز النادرة من فيروس هانتا، وهي إحدى السلالات القليلة القادرة على الانتقال المحدود بين البشر.



وصل مريضان إلى هولندا، حيث يتلقيان العلاج الطبي، وفقًا لبيان صادر عن شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للرحلة. وذكرت وزارة الخارجية الهولندية أن اثنين من المرضى الذين تم إجلاؤهما كانا يعانيان من أعراض حادة. وأضافت الشركة أن مريضًا آخر، حالته مستقرة، تم إجلاؤه على متن رحلة جوية منفصلة.

وكان الأشخاص الثلاثة الذين تم إجلاؤهم بريطانيين وهولنديين وألمان. وقالت شركة أوشن وايد إكسبيديشنز إن الشخص الألماني الذي تم إجلاؤه، والبالغ من العمر 65 عامًا، كان على صلة وثيقة بامرأة ألمانية توفيت على متن السفينة في 2 مايو.

يسلط هذا الحادث الضوء على كيفية استجابة أنظمة الصحة العالمية أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالأمراض المعدية، وخاصة في البيئات المغلقة مثل السفن السياحية، حيث يبقى الركاب من مختلف البلدان على اتصال وثيق لفترات طويلة.

ماذا حدث على متن سفينة إم في هونديوس؟

حدث تفشي المرض على متن سفينة إم في هونديوس التي ترفع العلم الهولندي، والتي كانت تقل حوالي 150 راكبًا وطاقمًا. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ارتبطت ثلاث وفيات على الأقل بهذا التفشي المشتبه به، بينما ظهرت على آخرين أعراض تنفسية حادة استدعت دخولهم المستشفى.

تم إجلاء بعض الركاب المصابين إلى مرافق طبية في أوروبا وجنوب إفريقيا لتلقي العلاج المتقدم والمراقبة. وأكدت السلطات لاحقًا أن الفيروس هو سلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهو فيروس نادر يوجد بشكل رئيسي في أجزاء من الأرجنتين وتشيلي.

على عكس معظم فيروسات هانتا التي تنتشر عن طريق ملامسة بول أو براز القوارض المصابة، يمكن لسلالة الأنديز أن تنتقل أحيانًا بين البشر من خلال التعرض المباشر لفترات طويلة.

لماذا تُعد عمليات الإجلاء الطبي مهمة أثناء تفشي الأمراض؟



خلال تفشي الأمراض المعدية على متن السفن أو الطائرات، يصبح الإجلاء الطبي السريع استراتيجية احتواء حاسمة. يقول الخبراء إن الإجلاء يُساعد بعدة طرق:

نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة

تقليل خطر انتقال العدوى بين الركاب وأفراد الطاقم

تيسير إجراء الفحوصات والعزل والعلاج

منع انهيار الأنظمة الصحية

في تفشي فيروس هانتا الحالي، نُقل المصابون إلى مراكز متخصصة في الأمراض المعدية، مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ التنفسية ومسببات الأمراض عالية الخطورة.

كيف تتم عملية تتبع المخالطين أثناء تفشي الأمراض المعدية؟

يُعدّ تتبع المخالطين من أهم الأدوات التي تستخدمها سلطات الصحة العامة أثناء تفشي الأمراض. ووفقًا لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية، يشمل تتبع المخالطين تحديد وتقييم ومراقبة الأفراد الذين ربما تعرضوا لشخص مصاب. ويقوم مسؤولو الصحة عادةً بما يلي:

مقابلة المرضى المصابين حول تفاعلاتهم الأخيرة

تحديد المخالطين المقربين، مثل رفقاء المقصورة أو رفاق السفر

مراقبة الأعراض لعدة أيام أو أسابيع

التوصية بإجراء الفحوصات أو العزل أو فرض قيود على السفر عند الضرورة.

في حالة تفشي المرض على متن سفينة إم في هونديوس، أفادت التقارير أن السلطات في الأرجنتين وسويسرا وجنوب إفريقيا وهولندا ودول أوروبية أخرى بدأت بتتبع الركاب وأفراد الطاقم الذين ربما تعرضوا عن قرب لأفراد مصابين.

لماذا تُعدّ السفن السياحية والأماكن المغلقة عرضةً لتفشي الأمراض؟



يقول الخبراء إن السفن السياحية تُشكّل تحديات فريدة أثناء تفشي الأمراض، لأن الركاب يتشاركون أماكن مغلقة لفترات طويلة. تُتيح قاعات الطعام، ومناطق الترفيه، والمقصورات، والمرافق الترفيهية فرصًا لانتشار العدوى بسرعة.

وقد غيّرت الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 أيضًا كيفية إدارة تفشي المرض على متن السفن السياحية اليوم. إذ يتبع العديد من المشغلين والحكومات الآن بروتوكولات أكثر صرامة فيما يتعلق بالنظافة والحجر الصحي والمراقبة الطبية على متن السفن.

الأعراض التي يراقبها الأطباء

غالبًا ما تشبه أعراض فيروس هانتا المبكرة أعراض الإنفلونزا، مما يُصعّب اكتشافه مبكرًا. تشمل الأعراض الشائعة الحمى، وآلام العضلات، والإرهاق، والصداع، وضيق التنفس.

في الحالات الشديدة، قد يُصاب المرضى بمتلازمة هانتا الرئوية، وهي حالة تنفسية خطيرة قد تُودي بحياة المريض وتتطلب رعاية مركزة. على الرغم من الاستجابة الدولية، يؤكد خبراء الصحة أن الخطر العالمي الإجمالي لا يزال منخفضًا. يُعد انتقال سلالة الأنديز من إنسان إلى آخر غير شائع، وعادةً ما يتطلب مخالطة وثيقة لفترة طويلة.

مع ذلك، يُظهر تفشي فيروس هانتا مدى سرعة تحوّل الأمراض المعدية إلى مصدر قلق دولي للصحة العامة في عالم شديد الترابط. تعكس الاستجابة المنسقة - التي تشمل الإجلاء الطبي، والعزل، وتتبع المخالطين، والمراقبة عبر الحدود - أهمية التعاون العالمي السريع في إدارة الأمراض المعدية الناشئة.