بعد كوفيد| تحذيرات من فيروس "هانتا" شديد الفتك.. ومعدل وفياته مرعب

حذرت دراسة منشورة عبر المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية (NCBI)⁠ من تنامي خطورة فيروس هانتا، مؤكدة أنه يُعد من الفيروسات الناشئة شديدة الفتك، مع معدلات وفيات قد تصل إلى 50% في بعض الحالات.

وأشارت الدراسة إلى أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر استنشاق رذاذ ملوث ببول أو لعاب أو فضلات القوارض، بينما تزداد احتمالات العدوى لدى العاملين في المناطق الريفية والمزارعين والأشخاص الذين يتعاملون مع أماكن مغلقة أو موبوءة بالقوارض.

وبيّنت الدراسة أن الأعراض الأولية تشمل الحمى وآلام العضلات والإرهاق والصداع والغثيان، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي قد يهدد الحياة.

كما استعرضت الدراسة عدة بؤر تفشٍ للفيروس خلال عام 2022 في دول بأميركا الجنوبية، بينها الأرجنتين والبرازيل وبنما، إلى جانب تسجيل حالات متفرقة في الولايات المتحدة.

وأكد الباحثون أنه لا يوجد حتى الآن علاج مضاد للفيروس بشكل مباشر، فيما يعتمد التعامل الطبي مع الإصابات على الرعاية الداعمة ومراقبة المضاعفات، مشددين على أن الوقاية وتقليل الاحتكاك بالقوارض يظلان الوسيلة الأكثر فعالية للحد من انتشار العدوى.