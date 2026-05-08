عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أعاد انتشار فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» المخاوف العالمية من تكرار سيناريوهات الإغلاق والعزل التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا، خاصة بعد مغادرة 29 راكبًا من 12 جنسية مختلفة السفينة قبل تطبيق إجراءات العزل الصحي، ما دفع السلطات الدولية إلى تتبع تحركاتهم لتطبيق إجراءات العزل خشية انتقال العدوى.

ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الوضع الحالي لا يمثل بداية جائحة جديدة، فإن الحادث أثار حالة من القلق في الأسواق العالمية وقطاع السفر والسياحة، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد الاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، للتعامل مع أي اضطرابات صحية عالمية مفاجئة.

فيروس هانتا يثير القلق العالمي

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل خمس حالات مؤكدة مرتبطة بالسفينة، مع احتمالات ظهور إصابات إضافية خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة فيروس الأنديز، أحد أنواع فيروس هانتا، والتي قد تمتد إلى 6 أسابيع.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، مديرة قسم التأهب للأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع لا يشبه جائحة كوفيد-19، مشددة على أن المخاطر الحالية على الصحة العامة ما زالت منخفضة، إلا أن استمرار تتبع الركاب من جنسيات متعددة أعاد للأذهان أجواء القيود الصحية والعزل الدولي.

هل يتأثر الاقتصاد المصري بفيروس هانتا؟

رغم كل الأزمات والتوترات الجيوسياسية الحالية نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو 5% بالربع الثالث من العام المالي الجاري وفقا لبيانات وزارة التخطيط، ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بفترة جائحة كورونا، خاصة مع تنوع مصادر النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات النمو والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

تصاعد المخاوف الصحية العالمية قد ينعكس بصورة غير مباشرة على عدة قطاعات الاقتصاد العالمي، أبرزها:

قطاع السياحة والسفر

حركة الطيران الدولي

التجارة وسلاسل الإمداد

أسعار الطاقة والنفط

الاستثمار الأجنبي والأسواق المالية

السياحة المصرية الأكثر حساسية للأزمات الصحية

يظل قطاع السياحة المصري من أكثر القطاعات تأثرًا بأي توترات صحية عالمية، خاصة مع اعتماد جزء كبير من الإيرادات على حركة السفر الدولية.

وقد تؤدي المخاوف المرتبطة بفيروس هانتا إلى تباطؤ حجوزات الرحلات البحرية والسياحة الأوروبية، حال اتساع نطاق الإصابات أو تشديد بعض الدول إجراءات السفر والفحص الصحي بالمطارات والموانئ.

إلا أن مراقبين الصحة العالمية أكدوا أن الوضع الحالي لا يزال بعيدًا عن سيناريو الإغلاق الكامل الذي حدث خلال جائحة كورونا، في ظل تطور أنظمة المراقبة الصحية الدولية وسرعة الاستجابة.

كيف تحمي مصر اقتصادها من أي صدمة عالمية؟

حماية الاقتصاد المصري من أي اضطرابات صحية مستقبلية تتطلب استمرار العمل على عدة محاور، تشمل:

تنويع مصادر الدخل الدولاري

عبر دعم الصادرات وزيادة الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بجانب السياحة.

تعزيز الاحتياطي النقدي

لضمان قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية أو حركة التجارة.

دعم التصنيع المحلي

لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية حال حدوث أزمات في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير البنية الصحية والرقابية

خاصة بالمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية لتجنب أي تداعيات صحية محتملة.

هل يعود شبح الإغلاق العالمي؟

ورغم تصاعد القلق المرتبط بفيروس هانتا، فإن منظمة الصحة العالمية شددت على أن الوضع الحالي تحت السيطرة، وأنه لا توجد مؤشرات على تحول الفيروس إلى جائحة عالمية.

لكن الحادث كشف في الوقت نفسه أن العالم لا يزال شديد الحساسية تجاه أي تفشٍ صحي جديد، خاصة بعد الخسائر الاقتصادية الضخمة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وقطاعات السياحة والطيران والتجارة الدولية.

