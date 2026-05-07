أخبار العالم

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

ناصر السيد

تتسابق السلطات في جميع أنحاء العالم لتعقب عشرات الركاب الذين نزلوا من سفينة الرحلات البحرية التي كانت بؤرة تفشي فيروس هانتا المميت قبل تطبيق إجراءات العزل.

ذعر حول العالم بسبب فيروس هانتا

وقد كُشف لأول مرة يوم الخميس أن 29 راكبًا على الأقل من 12 جنسية غادروا سفينة "إم في هونديوس" في 24 أبريل بعد أول حالة وفاة، مما استدعى جهودًا حثيثة لتحديد هويتهم وتتبع تحركاتهم منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، استبعدت منظمة الصحة العالمية أي أزمة بحجم جائحة كوفيد-19. 

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في المنظمة، للصحفيين: "هذه ليست بداية وباء. هذه ليست بداية جائحة. هذا ليس كوفيد-19".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بتأكيد خمس من الحالات الثماني المشتبه بها المرتبطة بالسفينة، وأنه من المحتمل اكتشاف حالات أخرى.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى فترة حضانة فيروس الأنديز، التي قد تصل إلى ستة أسابيع، فمن المحتمل الإبلاغ عن المزيد من الحالات. ورغم خطورة هذا الحادث، إلا أن منظمة الصحة العالمية تُقيّم المخاطر على الصحة العامة بأنها منخفضة".

وقد أودى هذا التفشي بحياة ثلاثة أشخاص وأثار قلقًا عالميًا.

ما هو فيروس هانتا ؟

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي توجد بشكل أساسي في القوارض، ولكنها قادرة على إصابة البشر والتسبب في أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ومتلازمة رئوية، وفشل تنفسي. 

ينتشر فيروس هانتا الأنديز بين البشر عن طريق الاتصال المباشر، ولكنه أقل عدوى من كوفيد-19. ولا توجد لقاحات له.

يتلقى ثلاثة أشخاص ظهرت عليهم الأعراض، وتم إجلاؤهم طبيًا - طبيب يبلغ من العمر 41 عامًا، وراكب ألماني يبلغ من العمر 65 عامًا، ومارتن أنستي، مرشد رحلات بريطاني يبلغ من العمر 56 عامًا - العلاج في هولندا.

أعلنت وزارة الصحة الهولندية أن امرأة لم تكن على متن السفينة تخضع لفحص فيروس هانتا، وهي معزولة في جناح خاص بأحد مستشفيات أمستردام بعد ظهور أعراض عليها وإذا ثبتت إصابتها، فقد تصبح أول شخص معروف لم يكن على متن سفينة "إم في هونديوس" يُصاب بالفيروس.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، وهي شركة رحلات بحرية هولندية تُشغّل السفينة، إن 29 شخصًا - بالإضافة إلى جثة أول ضحية - نزلوا من السفينة في جزيرة سانت هيلينا البريطانية في 24 أبريل. 

وأضافت أن أول حالة مؤكدة لفيروس هانتا لم تُسجّل إلا في 4 مايو. 

وأكدت الشركة أنه تم التواصل مع الركاب الذين نزلوا من السفينة، بمن فيهم ستة مواطنين أمريكيين وسبعة بريطانيين ويُعتقد أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، قد عادوا إلى ديارهم.

وقال راكب إسباني لا يزال على متن "هونديوس" لصحيفة "إل باييس": "عاد الأسترالي إلى أستراليا، وعاد القادم من تايوان إلى تايوان، وعاد الأمريكيون إلى مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، وعاد الإنجليزي إلى إنجلترا، وعاد الهولنديون إلى ديارهم".

يتلقى رجلٌ وصل إلى سويسرا العلاج في مستشفى بزيورخ بعد ثبوت إصابته بالفيروس وأكدت السلطات السويسرية عدم وجود أي خطر على العامة. 

وفي الولايات المتحدة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تراقب ركابًا سافروا إلى جورجيا وكاليفورنيا وأريزونا، ولم تظهر على أي منهم أعراض المرض.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أن راكبين يخضعان للعزل الذاتي في منزليهما بعد عودتهما إلى بريطانيا لا تظهر عليهما أي أعراض. ​​

وأشار البروفيسور روبن ماي، كبير المسؤولين العلميين في الوكالة، إلى أنه سيُطلب من الراكبين والركاب الآخرين العائدين عزل أنفسهم لمدة 45 يومًا. 

وقال ماي: "بالنسبة لعامة الناس، غير المتورطين بشكل مباشر في هذه الرحلة البحرية، فإن الخطر هنا ضئيل للغاية".

وأفاد مسؤولون سنغافوريون بعزل اثنين من سكان سنغافورة كانا على متن سفينة هونديوس، ويخضعان حاليًا للفحص. 

كما أفادت هيئة سلامة المرضى الدنماركية بأن مواطنًا دنماركيًا كان على متن الرحلة يخضع للحجر الصحي الذاتي ولا تظهر عليه أي أعراض.

وجاءت الجهود المبذولة لتعقب الركاب الذين تم إنزالهم من السفينة في الوقت الذي غادرت فيه سفينة هونديوس، وعلى متنها 149 شخصًا، المياه المحيطة بالرأس الأخضر، حيث مُنعت من الرسو، وتوجهت إلى تينيريفي، في جزر الكناري الإسبانية، حيث كان من المتوقع وصولها حوالي منتصف نهار الأحد.

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

