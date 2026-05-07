سفينة الرعب | الصحة العالمية: إصابة 5 حالات بفيروس هانتا القاتل

أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس تأكيد إصابة 5 حالات بفيروس هانتا، على متن سفينة سياحية بالمحيط الأطلسى.

إصابات فيروس هانتا

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، إنه فى يوم السبت الماضي، أخطرت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية، بموجب اللوائح الصحية الدولية، بوجود مجموعة من الركاب يعانون من مرض تنفسي حاد على متن السفينة الهولندية "إم في كوندوز" (MV Conduce)، التي كانت قد سافرت من الأرجنتين إلى كابو فيردي (الرأس الأخضر).

وأوضح أدهانوم، أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 8 حالات، بما في ذلك وفيات، تم أخذ عينات واختبارها في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، وأكدت الإصابة بفيروس "هانتا" من بين الحالات الثماني، تأكدت إصابة 5 بفيروس هانتا، بينما الحالات الثلاث الأخرى مشتبه بها.

وأشار إلى أن ​فيروسات "هانتا" هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض وتسبب أمراضاً شديدة للبشر، عادة ما يصاب الناس من خلال الاتصال بالقوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها.

وأوضح أن السلالة المعنية في هذه الحالة هي "فيروس الأنديز"، الموجود في أمريكا اللاتينية، وهو السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها المحدودة على الانتقال بين البشر، في حالات التفشي السابقة لفيروس الأنديز

ولفت إلى أن أن 3 مرضى يُشتبه بإصابتهم بفيروس هانتا قد تم إجلاؤهم من سفينة سياحية وهم في طريقهم إلى هولندا.