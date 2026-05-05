قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
تعاون تركي مرتقب في مصر لتحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفينة معزولة في الأطلسي.. “الصحة العالمية” تحذر من تفشي فيروس هانتا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الإفراج عن ركاب سفينة سياحية عالقة قبالة سواحل الرأس الأخضر، بعد رصد حالات إصابة بفيروس هانتا النادر. وتأتي هذه التوصية ضمن جهود احترازية تهدف إلى احتواء المرض ومنع انتشاره، خاصة في ظل الغموض الذي لا يزال يحيط بمصدر العدوى.

وبحسب ما أعلنته الدكتورة ماريا فان كيركوف، المديرة بالإنابة لقسم التأهب والوقاية من الأوبئة، فقد تم تسجيل ست حالات مشتبه بها حتى الرابع من مايو، من بينها ثلاث وفيات، بينما يخضع مريض للعلاج في وحدة العناية المركزة في جنوب أفريقيا. ولا يزال مريضان على متن السفينة بانتظار إجلائهما لتلقي الرعاية الطبية.

إجراءات حجر صحي مشددة

تخضع السفينة، التي تقل نحو 150 راكبًا وعضو طاقم، حاليًا لإجراءات حجر صحي مشددة، حيث طلب من جميع الركاب البقاء في كبائنهم، بالتزامن مع عمليات تطهير مكثفة. كما تقدم فرق طبية من الرأس الأخضر الدعم الصحي والنفسي للمتواجدين على متنها، في محاولة للسيطرة على الوضع.

وتعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع سلطات الرأس الأخضر وهولندا ومشغلي السفينة على تنفيذ عمليات إجلاء طبي آمنة، إلى جانب إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر. وتشمل هذه الجهود تتبع المخالطين، وإجراء فحوصات مخبرية لتحديد مدى انتشار الفيروس، وفهم طبيعته في هذه الحالة.

وتوضح منظمة الصحة العالمية، أن فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تنقلها القوارض، ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة للإنسان. وتحدث العدوى غالبًا نتيجة ملامسة بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة. ورغم أن انتقال الفيروس بين البشر يُعد نادرًا، إلا أن بعض الحالات السابقة، خاصة في أمريكا الجنوبية، سجلت انتقالًا محدودًا بين أفراد على اتصال وثيق.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى احتمال حدوث انتقال نادر للعدوى بين بعض ركاب السفينة، خاصة الأزواج أو الأشخاص الذين كانوا يتشاركون الغرف. وقد عززت هذه الفرضية التقارير التي أفادت بأن بعض المصابين كانوا على علاقة وثيقة جدًا، ما قد يفسر نمط الانتشار.

ورغم خطورة الحالات المسجلة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر العام على السكان يظل منخفضًا، استنادًا إلى المعطيات الحالية وطبيعة الفيروس. كما شددت على أن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة الركاب والطاقم، ومنع أي تفشٍ محتمل خارج نطاق السفينة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن السفينة، التي ترفع العلم الهولندي، لم يُسمح لها بالرسو أو إنزال الركاب، في خطوة احترازية من سلطات الرأس الأخضر. كما تم التأكيد على عدم وجود فئران على متنها، ما يثير تساؤلات إضافية حول مصدر العدوى.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تحقيقاتها الوبائية، بالتعاون مع الدول المعنية، لتحديد كيفية انتقال الفيروس، وما إذا كانت هناك سلالة معينة مسؤولة عن هذه الحالات. كما تم تخصيص تمويل طارئ لدعم جهود الاستجابة، في إطار الاستعداد لأي تطورات محتملة.

منظمة الصحة العالمية سواحل الرأس الأخضر فيروس هانتا النادر الرأس الأخضر تفشي فيروس هانتا فيروسات هانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

محكمة

قرار من النيابة بشأن تضرر فتاة من شخص ومعاكستها في الشروق

المحكمة الإدارية

الإدارية العليا : نفحص مشروعية إجراءات تصحيح الامتحانات دون التدخل في صحة الإجابات

دنيا فؤاد

التحفظ على البلوجر دنيا فؤاد على ذمة التحقيقات

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد