الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية سعيها إلى تنفيذ عملية إجلاء طبي لحالتين من على متن سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس فيروس هانتا، في وقت تواصل فيه السفينة رحلتها نحو جزر الكناري وسط إجراءات وقائية مشددة.

يأتي هذا التحرك في إطار استجابة سريعة من الجهات الصحية الدولية التي تعمل على احتواء الوضع ومنع تفاقم العدوى داخل بيئة مغلقة تُعد من أكثر البيئات عرضة لانتشار الأمراض.

وحسب المعطيات المتاحة، تم رصد الحالات خلال الرحلة، ما دفع الطواقم الطبية إلى تطبيق بروتوكولات العزل وتتبع المخالطين، بالتوازي مع تقييم دقيق للحالة الصحية للمصابين.

وأوضحت المنظمة أن الحالتين اللتين يجري التحضير لإجلائهما تحتاجان إلى رعاية طبية متقدمة خارج السفينة، في حين يستمر تقديم الرعاية لبقية الركاب تحت إشراف طبي مباشر، مع تكثيف إجراءات التعقيم والرقابة الصحية.

ورغم حساسية الموقف، أشارت التقديرات الأولية إلى أن خطر انتشار الفيروس لا يزال محدودًا، خاصة أن فيروس هانتا لا يُعرف بانتقاله بسهولة بين البشر في معظم الحالات، إذ يرتبط عادةً بالتعرض للقوارض أو إفرازاتها.

ويفرض التعامل مع مثل هذه الحالات على متن السفن السياحية مستوى عاليًا من الحذر، نظرًا لطبيعة الاختلاط المستمر بين الركاب.

في السياق ذاته، تواصل منظمة الصحة العالمية تنسيقها مع السلطات الصحية في وجهة الرحلة لضمان جاهزية الاستقبال الطبي واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية فور وصول السفينة.