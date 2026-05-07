رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

تصدر تطبيق «إنستاباي» مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تتحدث عن فرض رسوم جديدة على التحويلات البنكية عبر التطبيق، مع مزاعم بخصم أموال إضافية من المبالغ المحولة، ما أثار حالة من الجدل بين ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في المعاملات اليومية وتحويل الأموال بشكل لحظي.

ومع زيادة البحث عن رسوم إنستاباي 2026 وحقيقة خصم الأموال من التحويلات، يتساءل كثيرون حول ما إذا كانت هناك زيادات جديدة في عمولات التحويل عبر التطبيق، خاصة بعد تطبيق الرسوم الرسمية على خدمات التحويل اللحظي خلال الفترة الماضية.

هل يتم خصم الأموال من الطرف المستلم؟

من أكثر الأسئلة المتداولة بين مستخدمي التطبيق: هل يتم خصم رسوم إنستاباي من الشخص المُرسل أم المستلم؟

وتؤكد آلية التطبيق أن الرسوم يتم خصمها من الشخص القائم بعملية التحويل فقط، بينما تصل الأموال كاملة إلى الطرف المستلم دون أي استقطاع.

فعلى سبيل المثال، إذا قام أحد المستخدمين بتحويل 1000 جنيه عبر تطبيق إنستاباي، فإن المستلم يحصل على كامل المبلغ، بينما يتم خصم قيمة العمولة من حساب المُرسل طبقًا لنسبة الرسوم المقررة.

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

جاءت رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي كالتالي:

0.1% من قيمة التحويل.

حد أدنى للرسوم 50 قرشًا.

حد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

إتاحة عدد محدد من عمليات الاستعلام عن الرصيد مجانًا شهريًا.

تطبيق الرسوم على التحويلات اللحظية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي

ويتيح تطبيق «إنستاباي» تنفيذ التحويلات المالية اللحظية على مدار 24 ساعة يوميًا، مع تطبيق حدود قصوى للتحويلات اليومية والشهرية وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري.

ويستخدم ملايين المواطنين التطبيق في:

تحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

استقبال التحويلات اللحظية.

سداد الالتزامات والمدفوعات اليومية.

التحويل بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية.

إجراء المعاملات المالية بشكل فوري دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.

لماذا أثارت رسوم إنستاباي الجدل؟

يرجع الجدل المتكرر حول رسوم إنستاباي إلى الانتشار الواسع للتطبيق واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليه في المعاملات اليومية، خاصة مع التوسع الكبير في خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي داخل مصر.

كما ساهمت المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة التساؤلات بشأن وجود رسوم إضافية أو خصومات مفاجئة من الأموال المحولة، رغم عدم صدور أي قرارات رسمية جديدة حتى الآن.

هل ترتفع رسوم إنستاباي مستقبلًا؟

حتى الآن لا توجد أي بيانات رسمية تشير إلى زيادة رسوم إنستاباي خلال الفترة المقبلة، إلا أن أي تغييرات مستقبلية في رسوم التحويلات الرقمية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الجهات المختصة والبنوك المشاركة في الخدمة.

ويُنصح المستخدمون بالاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصم أموال أو فرض رسوم جديدة دون إعلان رسمي.

حقيقة فرض رسوم جديدة على إنستاباي

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن أي رسوم جديدة على تطبيق «إنستاباي»، بينما تستمر الرسوم الحالية المطبقة على التحويلات البنكية دون أي تغيير.

وتُحسب رسوم التحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وفقًا لآلية شبكة المدفوعات اللحظية المعتمدة داخل القطاع المصرفي المصري.

وتأتي هذه الرسوم في إطار تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية، بعد فترة طويلة من إتاحة الخدمة مجانًا للمستخدمين.

