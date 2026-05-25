وظائف خالية في بنك حكومي .. قدم الآن | شروط سهلة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخاليه التي أعلنها بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن توافر عدد من الوظائف الخالية الجديدة للعمل بفروع البنك المختلفة في مجال تسويق المنتجات الاستثمارية، ضمن خطته لدعم الكوادر الشابة المؤهلة للعمل بالقطاع المصرفي.

ويستهدف البنك خريجي المؤهلات العليا المناسبة، خاصة الحاصلين على شهادات في التجارة أو ما يعادلها، مع توفير فرص عمل للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية بمجال الخدمات المصرفية والاستثمارية.

وظائف

مهام الوظائف المتاحة في بنك مصر

تتضمن الوظائف مسؤولية دعم نمو المنتجات الاستثمارية من خلال تسويقها ومساندة الفروع في تحقيق الأهداف البيعية، إلى جانب تنفيذ الحملات التسويقية ومتابعة أداء الفروع وتحليل البيانات بالتنسيق مع إدارة الاتصالات المؤسسية.

كما تشمل المهام إعداد المحتوى التسويقي الخاص بالمنتجات الاستثمارية، وتبسيط العروض الترويجية للاستخدام الداخلي والخارجي، وإدارة تحديثات الموقع الإلكتروني والإنترانت الخاصة بالأسعار والأداء والنشرات الدورية.

وتتطلب الوظائف تنفيذ زيارات ميدانية للفروع لتعزيز التفاعل مع فرق العمل، وإعداد تقارير المبيعات والأهداف الخاصة بالمنتجات الاستثمارية، مع متابعة نسب الإنجاز وتحليل الفجوات مقارنة بالمستهدفات.

وظائف

وتشمل المسؤوليات أيضا جمع وتحليل بيانات السوق المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية، وتنظيم فعاليات تسويقية داخل الفروع لزيادة الإقبال على الخدمات، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الفروع وتقديم الدعم اللازم للأطراف الداخلية فيما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية وحلول العملاء.

شروط التقديم لوظائف بنك مصر

حدد البنك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و5 أعوام في مجالات الخدمات المصرفية أو التسويق أو المنتجات الاستثمارية.

كما يشترط الإلمام الكامل بمنتجات الاستثمار والتسويق الرقمي، والقدرة على تحليل البيانات واستخلاص رؤى سوقية دقيقة، إلى جانب امتلاك مهارات قوية في التحليل والعروض التقديمية والتواصل.

ويتطلب التقديم إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة، مع تفضيل من لديهم خبرة سابقة في تسويق أو مبيعات أو خدمة عملاء المنتجات المصرفية، إضافة إلى الخبرة في التدريب أو العمل الميداني واستخدام أدوات Power BI وCRM وتحليل بيانات العملاء.

وأشار البنك إلى أن الحصول على شهادات مهنية في التسويق أو التسويق الرقمي أو إدارة الأعمال يعد من المميزات الإضافية للمتقدمين، إلى جانب الخبرة في تنفيذ الحملات التسويقية ومتابعة نتائجها وتحليل الأداء.

وظائف

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

أوضح البنك أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الصفحة الرسمية لـ بنك مصر على موقع «لينكد إن»، عبر إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم واستكمال البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف المتاحة.