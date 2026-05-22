رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور

يهتم عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب، بالبحث عن كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل، التي أعلنت مؤخرا عن فتح باب التقديم لشغل مئات الوظائف الفنية بمشروع محطة الضبعة النووية، الى جانب ما يفوق 600 فرصة عمل للشباب في قطاع الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في مدينتي 6 أكتوبر والعبور.

الوظائف المطلوبة بمحطة الضبعة النووية

ـ 1500 حداد.

ـ 500 نجار.

ـ 200 فني شدات معدنية (براتب 15 ألف جنيه).

ـ200 حجار.

ـ 100مساعد نجار (براتب 9000 جنيه).

ـ 100مساعد حداد.

مزايا وظائف محطة الضبعة النووية

- رواتب مجزية وحوافز شهرية وحوافز إنتاج.

- توفير سكن لجميع العاملين.

- توفير وسيلة مواصلات.

- توفير 3 وجبات على مدار اليوم.

كيفية التقديم على وظائف مشروع محطة الضبعة النووية

وعلى الراغبين في الالتحاق بوظائف محطة الضبعة النووية، التقديم عبر الرابط الإلكتروني: بالضغط هـــــنا، أو التواصل عبر الأرقام التالية: 01553700906 - 01271817923.

تفاصيل 660 فرصة في الأمن والحراسة

كشفت وزارة العمل عن توفير 660 فرصة عمل للشباب في قطاع الأمن والحراسة، للعمل بعدد من المواقع في مدينتي 6 أكتوبر والعبور، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر مايو 2026، برواتب مجزية ومزايا تأمينية متنوعة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 60 وظيفة مشرف أمن براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب 600 وظيفة فرد أمن براتب شهري يبلغ 8500 جنيه.

شروط ومزايا وظائف وزارة العمل

ووضعت عددًا من الشروط للتقديم، من بينها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو الشهادة الإعدادية أو يجيد القراءة والكتابة، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، موضحة أن فرص العمل تتضمن عددًا من المزايا، تشمل توفير وجبات غذائية يومية، وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي والطبي الكامل.

طريقة التقديم

ودعت الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر الأرقام التالية: «01001835812 - 0106221979»، أو التوجه إلى مقر تقديم الطلبات الكائن بـ25 أ عمارات العبور - صلاح سالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل للتعاون مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية للعاملين.