بدون خبرة ورواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. 500 فرصة عمل في كبرى الشركات

خالد يوسف

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح لتشغيل 500 شاب وفتاة في إحدى القلاع الصناعية العالمية الكبرى المتخصصة في «ضفائر السيارات» بمدينة بدر، كذلك ضمت نشرة التوظيف الدورية، توفر وظائف خالية براتب 11 ألف جنيه في شرم الشيخ في مجال التجهيزات الغذائية بمدينة شرم الشيخ، برواتب مجزية وشروط محددة، ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بقطاع السياحة والخدمات الفندقية بمرتبات محفزة.

شروط التقديم على وظائف شركة ضفائر السيارات

- الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 35 عاما.

- تحديد الموقف من التجنيد (للذكور).

المزايا والحوافر التي توفرها الشركة

وتقدم الشركة حزمة من المميزات والحوافز للعاملين المتقدمين على شغل الوظيفة، وتشمل:

- رواتب مجزية: صافي أجر شهري يبدأ من 8200 إلى 8600 جنيه.

- حوافز إنتاج شهرية وأرباح سنوية ومنح في الأعياد والمناسبات.

- تأمين صحي واجتماعي شامل.

- توفير وجبة يومية، ووسائل نقل (أتوبيسات مكيفة) من وإلى مقر العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في شغل وظائف شركة ضفائر السيارات، تجهيز الأوراق الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة شهادة التجنيد (للذكور).

طريقة التقديم

يعقد ملتقى التوظيف يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيتم استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية مباشرة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للشباب من الجنسين دون اشتراط خبرة سابقة، حيث تتبنى الشركة برنامجا متطورا للتدريب الفني والتأهيلي مدفوع الأجر بالكامل، بهدف بناء كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة وزارة العمل لخفض معدلات البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن لهم مستقبلا مهنيا واعدا.

وظائف خالية براتب 11 ألف جنيه في شرم الشيخ

كشفت وزارة العمل، عن توفر وظائف خالية براتب 11 ألف جنيه في شرم الشيخ في مجال التجهيزات الغذائية بمدينة شرم الشيخ، برواتب مجزية وشروط محددة.

ويشمل الإعلان طلب 3 موظفين لشغل وظيفة «رئيس قسم أول جزار»، براتب شهري ثابت قدره 11 ألف جنيه، وفيما يلي الشروط والمواصفات المطلوبة.

الشروط والمواصفات المطلوبة للوظائف الخالية في شرم الشيخ

حددت الوزارة المعايير المطلوبة للتقديم كالتالي:

- المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط.

- السن: أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 و30 عاما.

موقع العمل والتواصل

تقع مقرات العمل في منطقة "الهضبة" بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأتاحت الوزارة للراغبين في التقديم التواصل عبر رقم الهاتف المخصص 01033356438 للاستفسار عن إجراءات التعيين.

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية

