براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل ضمن فرص التوظيف الدورية، والتي تضمنت فرصا جديدة بمحافظة دمياط، في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوسيع قاعدة التوظيف داخل القطاع الخاص.

وظائف خاليه

فرص عمل في دمياط

كشفت وزارة العمل عن توافر فرص لتعيين سائقين اثنين بمنطقة كفر سعد، برواتب شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه، مع اشتراط الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و40 عاما، وفقا لطبيعة الوظيفة.

وأتاحت الوزارة للراغبين في التقديم التواصل عبر الرقم 01007702789، أو التوجه مباشرة إلى مقر العمل بمنطقة كفر سعد، كما يمكن الاطلاع على باقي الوظائف من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح فرص عمل جديدة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وظائف متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

وظائف شركة صناعات غذائية

تشمل الوظائف المتاحة في شركة مطاعم مزارع دينا:

شيف فطير ذو خبرة

عضو فريق

شيف بيكري

وتتضمن الشروط قبول جميع المؤهلات، وألا يقل السن عن 18 عاما، مع توفير مزايا تشمل سكن للمغتربين، وتأمينات اجتماعية وطبية، وإجازات أسبوعية، وفرص للتطوير المهني، وذلك في مناطق مثل التجمع ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وظائف شركة جراب إن جو

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بشركة «جراب إن جو» في عدد من التخصصات، منها:

كاشير

باريستا

عامل خدمات

منسق أرفف

بائع شاطئ

وتشمل المزايا رواتب مجزية، وبدلات انتقال وسكن وتغذية، مع توفير وسائل مواصلات، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور، ويتراوح عمره بين 18 و35 عاما، للعمل بالساحل الشمالي.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف التسجيل من خلال استمارة التوظيف التي تتيحها وزارة الشباب والرياضة، ضمن جهودها لربط الشباب بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وتؤكد هذه الفرص استمرار جهود الدولة في دعم سوق العمل وتوفير وظائف متنوعة للشباب بمختلف المحافظات، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع إتاحة بيئة عمل مناسبة وفرص حقيقية للنمو والتطوير المهني.