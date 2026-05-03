قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس
البترول: بدء إنتاج حقل غرب مينا في 2026 وإضافة 160 مليون قدم غاز يوميًا
الدوري السعودي.. تشكيل النصر لمواجهة القادسية
مصادر : تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات للرد على إيران
بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد
ضد خرافات طبية.. أحمد موسى يهاجم مروّجي وصفات ضياء العوضي ويطالب بالمحاسبة
إليسا تنعى هاني شاكر: الفن العربي خير خسارة كبيرة برحيله
جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة
بعد الإعلان عن تحديدهما.. نادية مصطفى: تغيير مكان جنازة وعزاء هاني شاكر
مصادر : ترامب مُصمم على لقاء نتنياهو وعون لنجاح المفاوضات بين لبنان واسرائيل
أحمد موسى مودعا هاني شاكر: خسارة لا تُعوّض
مصطفى كامل عن هاني شاكر: أصعب خبر كنت مخبيه.. وفقدنا قامة فنية كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشروط والأوراق المطلوبة بوظائف المجلس القومي للمرأة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف التي أعلنها المجلس القومى للمرأة، بفتح باب التقديم لشغل وظيفتين قياديتين بدرجة مدير عام، ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وذلك حتى 7 مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيكل الإداري للمجلس، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة إعداد التقارير الفنية.

وظائف

الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة

تتضمن الوظائف المعلنة ما يلي:

أولا مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية
تستهدف هذه الوظيفة إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، مع متابعة التقييم المستمر للأداء، والتنبؤ بالمخاطر والأزمات المحتملة ووضع خطط التعامل معها.

ومن أبرز المهام
وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية وربطها باستراتيجية الدولة
الإشراف على إعداد الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية
تحويل الاستراتيجية إلى سياسات وبرامج ومشروعات محددة بمؤشرات أداء
تحقيق التكامل بين الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية والموازنة
التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تمويل الخطة الاستثمارية

ثانيا مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني
تهدف الوظيفة إلى إعداد منظومة متكاملة للتقارير الفنية والإحصائية الدقيقة، اعتمادا على نظم إلكترونية حديثة تدعم متخذي القرار.

ومن أبرز المهام
تطبيق معايير الحوكمة الرقمية وتأمين البيانات
إعداد خطط التدريب في مجالات نظم المعلومات والتحول الرقمي
متابعة جمع البيانات وتحويلها إلى صورة رقمية
الإشراف على التحليل العلمي للبيانات وإعداد الرسوم البيانية والعروض التوضيحية
ضبط آليات إتاحة البيانات والمعلومات

وظائف

شروط التقديم

الحصول على مؤهل عال يتناسب مع طبيعة العمل
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة
أو امتلاك خبرة لا تقل عن 17 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، بما يتوافق مع طبيعة الوظيفة
إجادة استخدام الحاسب الآلي
الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية
المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل

المستندات المطلوبة

سيرة ذاتية مرفقة بعدد 7 صور شخصية
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي
بيان حالة وظيفية حديث معتمد يتضمن تقارير الأداء والجزاءات إن وجدت
بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية
عرض تفصيلي لأبرز الإنجازات والخبرات القيادية
مقترح تطويري للإدارة وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر عن وزارة التخطيط
صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة باسم المجلس

ويشترط تقديم أصول المستندات مرفقة بعدد 7 نسخ، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة PDF كاملة بالنسبة لوظيفة الإدارة الاستراتيجية.

وظائف

موعد وطريقة التقديم

بدأ التقديم اعتبارا من 8 أبريل 2026، ويستمر حتى 7 مايو 2026، على أن يتم تسليم الطلبات يدويا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، بمقر المجلس في شارع عبد الرازق السنهوري، المتفرع من مكرم عبيد، أمام حديقة الطفل، بمدينة نصر في القاهرة.

الوظائف المجلس القومي للمرأة الوظائف الحكومية المجلس القومى للمرأة وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

المرأة الحامل

عدة المطلقة الحامل وغير الحامل.. أمينة الفتوى توضح

دعاء آخر ساعة قبل المغرب

دعاء قبل المغرب.. 3 أدعية أوصى بها النبي توسع رزقك وتعوض خسارتك

صلاة الجماعة الجهرية

هل الإسرار بها هو الأفضل؟.. الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد