الشروط والأوراق المطلوبة بوظائف المجلس القومي للمرأة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف التي أعلنها المجلس القومى للمرأة، بفتح باب التقديم لشغل وظيفتين قياديتين بدرجة مدير عام، ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وذلك حتى 7 مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيكل الإداري للمجلس، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة إعداد التقارير الفنية.

الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة

تتضمن الوظائف المعلنة ما يلي:

أولا مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

تستهدف هذه الوظيفة إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، مع متابعة التقييم المستمر للأداء، والتنبؤ بالمخاطر والأزمات المحتملة ووضع خطط التعامل معها.

ومن أبرز المهام

وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية وربطها باستراتيجية الدولة

الإشراف على إعداد الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية

تحويل الاستراتيجية إلى سياسات وبرامج ومشروعات محددة بمؤشرات أداء

تحقيق التكامل بين الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية والموازنة

التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تمويل الخطة الاستثمارية

ثانيا مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

تهدف الوظيفة إلى إعداد منظومة متكاملة للتقارير الفنية والإحصائية الدقيقة، اعتمادا على نظم إلكترونية حديثة تدعم متخذي القرار.

ومن أبرز المهام

تطبيق معايير الحوكمة الرقمية وتأمين البيانات

إعداد خطط التدريب في مجالات نظم المعلومات والتحول الرقمي

متابعة جمع البيانات وتحويلها إلى صورة رقمية

الإشراف على التحليل العلمي للبيانات وإعداد الرسوم البيانية والعروض التوضيحية

ضبط آليات إتاحة البيانات والمعلومات

شروط التقديم

الحصول على مؤهل عال يتناسب مع طبيعة العمل

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة

أو امتلاك خبرة لا تقل عن 17 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، بما يتوافق مع طبيعة الوظيفة

إجادة استخدام الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل

المستندات المطلوبة

سيرة ذاتية مرفقة بعدد 7 صور شخصية

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي

بيان حالة وظيفية حديث معتمد يتضمن تقارير الأداء والجزاءات إن وجدت

بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية

عرض تفصيلي لأبرز الإنجازات والخبرات القيادية

مقترح تطويري للإدارة وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر عن وزارة التخطيط

صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة باسم المجلس

ويشترط تقديم أصول المستندات مرفقة بعدد 7 نسخ، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة PDF كاملة بالنسبة لوظيفة الإدارة الاستراتيجية.

موعد وطريقة التقديم

بدأ التقديم اعتبارا من 8 أبريل 2026، ويستمر حتى 7 مايو 2026، على أن يتم تسليم الطلبات يدويا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، بمقر المجلس في شارع عبد الرازق السنهوري، المتفرع من مكرم عبيد، أمام حديقة الطفل، بمدينة نصر في القاهرة.