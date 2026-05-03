3 يونيو.. محاكمة 58 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 58 متهما بالانضمام لخلية إرهابية بالتجمع الأول، في القضية رقم 19862لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، لجلسة 3 يونيو المقبل، للطلبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين عقدوا لقاءات لإعادة إحياء تنظيم الإخوان وجمع تبرعات مع متهمين آخرين.