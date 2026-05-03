الدوري السعودي| التعاون يحقق فوزا كبيرا على النصر بخماسية

حقق نادي التعاون فوزًا عريضًا على مضيفه نادي الشباب بنتيجة (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب إس إتش جي آرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.





تقدم نادي الشباب عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 23 إلا أن التعاون تمكن من إدراك التعادل عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة 31 من عمر المباراة.













ونجح التعاون في قلب الطاولة على الشباب عن طريق مهاجمه روجر مارتينيز بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 35 و53.









وتمكن أنجيلو فولغيني من تعزيز تقدم التعاون في الدقيقة 49، وبعدها عاد لاعب الشباب محمد الشويرخ ليزيد معانا فريقه بعدما سجل هدفا في مرماه في الدقيقة 73.









بهذه النتيجة يرتفع رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الخامس، ليقترب أكثر من خطف إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الآسيوية، فيما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.