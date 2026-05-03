إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

أصيب شابان، اليوم الأحد، في حادث مروري وقع بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة "بئر 3" جنوب باريس.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول مصابين إلى مستشفى باريس المركزي، نتيجة حادث مروري وقع داخل نطاق مركز باريس.

أسماء المصابين

وبالفحص، تبين انقلاب دراجة نارية في منطقة "بئر 3" جنوب مدينة باريس، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد ضياء محمد، 34 عامًا، ومحمد حمود محمد، 20 عامًا.



نقل المصابين للمستشفى



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى باريس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وقررت مستشفى باريس المركزي تحويل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال العلاج، نظرًا لاحتياجهما إلى رعاية طبية إضافية، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وانتقلت وحدة المرور إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية، ومنع حدوث تكدسات على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد حركة سير متوسطة داخل القرى.