نشأت الديهي: اكتشاف حقل دينيس1 رسالة ربانية أن الله لن يترك مصر أبدا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على اكتشاف حقل دنيس غرب بالبحر المتوسط بوجود احتياطي 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، قائلًا :"هذا المكان رسالة ربانية أن الله لن يترك مصر أبدا، ربنا معانا وشقانا مش هيضيع وقرار الرئيس السيسي في ترسيم الحدود حقق معجزة".

وقال "الديهي" من على ظهر منصة قاهر-2 ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "ايد ربنا معانا في كل خطواتنا واللي ربنا معاه هيكرمه وإن شاء الله كل الأزمات تعدي لأننا دولة شريفة في زمن عز فيه الشرف".



وأضاف: "هذا الحقل يضيف 2 تريليون قدم مكعب، هذا شيء كبير وأمر لو تعلمون عظيم وبقول للمصريين أنا فرحان وسعيد وفخور ببلادي وأبناء مصر من الفنيين والمخططين، ولولا أن فيه خطط وعمل دؤوب ودولة قوية ورسائل لطمأنة المستثمرين لما كنا هنا الآن".



وتابع: "الحفار قاهر-2 والبئر مصري واستثمارات من ايني الايطالية والشركة المصرية يجعلنا نقول أن هذا البئر يحمل بشريات، وإحنا هنا وسط الناس التعبانة واللي بيحبوا بلدهم بجد ويعملون في ظروف شديد القسوة في وسط البحر ولكن الحمد لله بقول ربنا كرمنا وبيكرمنا وهيكرمنا".