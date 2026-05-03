نشأت الديهي يحسم الجدل: لا حل لمجلس النواب والطعون مرفوضة نهائيًا

حسم الإعلامي نشأت الديهي الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد حول إمكانية حل مجلس النواب على خلفية طعون انتخابية، واصفًا هذه الأنباء بأنها “شائعات مغرضة ونميمة سياسية” تستهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري.

نتائج فوز القائمة الوطنية

وأكد الديهي خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” على شاشة “Ten”، عدم قبول الطعن المقدم على نتائج فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” عن دائرة غرب الدلتا في المرحلة الأولى، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني سليم ولا توجد أي مبررات لما يتم تداوله من ادعاءات.



ووجّه رسالة لمن يروجون هذه الشائعات، داعيًا إلى التوقف عن إثارة الجدل، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد الشفافية الكاملة ولا تخفي أي حقائق عن المواطنين.

وضوح أمام الرأي العام

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى التركيز على أداء مهامهم التشريعية والرقابية وعدم الالتفات إلى ما وصفه بحملات البلبلة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة مستقرة وتعمل بوضوح أمام الرأي العام.