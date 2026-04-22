نشأت الديهي: إشادات دولية متكررة بمكانة مصر وعلينا التوقف عن تضخيم الأصوات السلبية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفنلندي بشأن مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، مؤكدًا أن هذه الإشادة تمثل شهادة مهمة جاءت في توقيت مناسب.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تحظى بإشادات دولية متكررة من قادة وزعماء العالم، مستشهدًا بتصريحات دونالد ترامب التي وصف فيها مصر بأنها "دولة قوية وعظيمة" وتمتلك مؤسسات راسخة، إلى جانب إشادات مماثلة من إيمانويل ماكرون ومسؤولين في الأمم المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأضاف أن هذه الشهادات تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وقوة الجيش، فضلًا عن دورها الحضاري والتاريخي المرتبط بنهر النيل.

وانتقد الديهي في الوقت نفسه ما وصفه بتركيز البعض على الأصوات السلبية أو التصريحات الفردية التي تسيء إلى صورة الدولة، مؤكدًا ضرورة إبراز الإشادات الدولية وعدم تضخيم الانتقادات غير الموضوعية.