جيسيكا حسام الدين لـ صدى البلد: فيلم «إذما» تجربة إنسانية مميزة

كشفت الفنانة جيسيكا حسام الدين عن كواليس مشاركتها في فيلم "إذما"، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة إنسانية مختلفة ومميزة بالنسبة لها، لما يحمله من رسائل إنسانية عميقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.

وقالت جيسيكا حسام الدين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن شخصية "سيرة" التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم تعد من الشخصيات المختلفة التي جذبتها منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، مشيرة إلى أنها حرصت على تقديم الشخصية بشكل صادق وقريب من الجمهور.

وأضافت أن فيلم "إذما" لا يقتصر فقط على كونه عملاً فنياً، بل يحمل أبعاداً إنسانية مؤثرة، حيث يناقش العديد من المشاعر والقضايا التي تلامس الجمهور، مؤكدة أن أكثر ما أعجبها في العمل هو الرسالة الإيجابية التي يقدمها وقدرته على منح المشاهد جرعة من الأمل والتفاؤل.

وعن كواليس التصوير، أوضحت جيسيكا أنها استمتعت كثيراً بمشاهد الرقص التي قدمتها خلال أحداث الفيلم، قائلة: "كنت سعيدة جداً بمشاهد الرقصة في الفيلم، لأنني أحب الرقص من الأساس، ولذلك استمتعت بتصوير هذه المشاهد بشكل كبير".

كما أعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها منذ عرض الفيلم، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع العمل جاء بشكل جميل ومبهر، وهو ما أسعدها كثيراً وجعلها تشعر بأن الجهد الذي بذله فريق العمل وصل إلى المشاهدين.

واختتمت جيسيكا حسام الدين تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى جميع صناع الفيلم، مؤكدة أنها سعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل، وأن الأجواء التي سادت أثناء التصوير كانت مليئة بالتعاون والحب، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الشاشة.

فيلم "إذما" يعد من الأعمال التي تحمل طابعاً إنسانياً خاصاً، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، حيث يسعى إلى تقديم قصة مختلفة تجمع بين المشاعر الإنسانية ورسائل الأمل التي تترك أثراً لدى الجمهور.

فيلم «إذما» بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ميران عبد الوارث، بسنت شوقي، منى هلا، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج محمد صادق، وإنتاج هاني أسامة