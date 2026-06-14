قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود في محاكمة 97 متهمًا بـ«خلية ميدنة نصر» الإرهابية .. اليوم
«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة
سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 في البنوك
نقيب الفلاحين يحذّر من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم بعصير القصب.. ويطالب بإلزام المنتجين بإعلان المكونات
مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»
مرافعة الدفاع في محاكمة 63 متهمًا بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان» .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 6-2026 .. والقنوات الناقلة
أحمد جعفر : عمر مرموش الأجدر بقيادة هجوم منتخب مصر بجانب محمد صلاح
ليس البرتقال فقط.. مفاجأة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية
أول التعاملات الصباحية .. إلي أين وصل سعر الذهب في محال الصاغة؟
رسالة أب مؤثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بمرحلة جديدة في حياة ابنته | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستحق.. «الغندور»: حان وقت كتابة التاريخ وليس مجرد التمثيل المشرف في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح، دعا خلالها لاعبي المنتخب إلى القتال من أجل تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم.

وقال خالد الغندور في رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» «محمد يا صلاح.. مصر تستحق»، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر من المنتخب تقديم مستوى يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة قبل المشاركات الدولية المقبلة.

وأضاف أن حلم المصريين في تحقيق الفوز الأول بكأس العالم تأخر كثيرًا منذ المشاركة الأولى في نسخة 1934، مشددًا على أن المنتخب الحالي يضم عناصر مميزة قادرة على تغيير هذا الواقع وكتابة تاريخ جديد.

وأشار إلى أن محمد صلاح يمثل رمزًا وأسطورة للكرة المصرية، ولديه القدرة على تحفيز زملائه داخل المنتخب، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية مثل محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي وعمر مرموش ورامي ربيعة.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على أن «مصر تستحق»، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية في المحافل الدولية.

كأس العالم محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: تحرير 56 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز.. وتنفيذ تدريبات رياضية لذوي الإعاقة البصرية

جهود متنوعة

أخبار أسوان: وزيرالنقل يتفقد ورشة السد العالى الجديدة وكوبرى دراو.. ووزير الكهرباء يتفقد مشروع الطاقة الشمسية.. وضوابط لعمل مركبات التوك توك

فصل الكهرباء

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

بفستان أنيق أبرز رشاقتها.. روبي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

روبي
روبي
روبي

غير تقليدي .. بشرى تستعرض جمالها عبر حسابها على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

للشقيانين.. أسعار اسبيرانزا A516 المُستعملة في مصر

اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010

ملكة الانتشار .. أسعار نيسان صنى المُستعملة في مصر

نيسان صنى
نيسان صنى
نيسان صنى

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد