مصر تستحق.. «الغندور»: حان وقت كتابة التاريخ وليس مجرد التمثيل المشرف في المونديال

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح، دعا خلالها لاعبي المنتخب إلى القتال من أجل تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم.

وقال خالد الغندور في رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» «محمد يا صلاح.. مصر تستحق»، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر من المنتخب تقديم مستوى يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة قبل المشاركات الدولية المقبلة.

وأضاف أن حلم المصريين في تحقيق الفوز الأول بكأس العالم تأخر كثيرًا منذ المشاركة الأولى في نسخة 1934، مشددًا على أن المنتخب الحالي يضم عناصر مميزة قادرة على تغيير هذا الواقع وكتابة تاريخ جديد.

وأشار إلى أن محمد صلاح يمثل رمزًا وأسطورة للكرة المصرية، ولديه القدرة على تحفيز زملائه داخل المنتخب، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية مثل محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي وعمر مرموش ورامي ربيعة.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على أن «مصر تستحق»، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية في المحافل الدولية.