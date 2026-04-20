الديهي يشكر النيابة على إدراج الممتنعين عن سداد النفقة بقوائم الممنوعين من السفر

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، تحية إلى النيابة العامة المصرية على خلفية قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقة ضمن قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز من حماية حقوق المواطنين، خاصة حقوق الأبناء.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن أداء الحقوق واجب أساسي، مشددًا على أن حقوق الأبناء تأتي في مقدمة هذه الواجبات، معربًا عن استغرابه من تزايد مظاهر القسوة في المجتمع، ومتسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى هذه التحولات.

كما دعا إلى ضرورة تدخل المتخصصين في علم النفس والاجتماع لتحليل هذه الظواهر وفهم أبعادها.

وفي سياق آخر، أشار إلى متابعة وزارة الخارجية المصرية لواقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي، مقدمًا التعازي، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات، خاصة في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن الجهات التي تقف وراء توجيه الرأي العام عبر هذه المنصات.