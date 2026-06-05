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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشهد خطف الأنظار.. عروسان يختاران المونوريل لبداية حياتهم| القصة الكاملة

عروسان داخل المونوريل
عروسان داخل المونوريل
أمينة الدسوقي

في مشهد غير مألوف خطف أنظار الركاب وأضفى أجواء من البهجة على إحدى رحلات مونوريل شرق النيل، اختار عروسان أن يكتبا الفصل الأول من قصة حياتهما الزوجية بطريقة مختلفة، بعيدا عن القاعات التقليدية ووسط أجواء من الحداثة والتطور، ليصبح قطار المونوريل شاهدا على واحدة من أكثر اللحظات خصوصية في حياتهما.

فبينما كان القطار يواصل رحلته بسلاسة عبر مساره الحديث، فوجئ الركاب بالعروسين بملابس الزفاف الرسمية داخل إحدى العربات، لتتحول الرحلة في لحظات إلى احتفال عفوي امتلأ بالتهاني والابتسامات والتقاط الصور التذكارية.

فرحة على متن "قطار المستقبل"

وجاء هذا المشهد اللافت في أعقاب الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف أنحاء القاهرة الكبرى والمحافظات للاستمتاع برحلات المونوريل وزيارة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تجربة جمعت بين التنقل والترفيه واكتشاف معالم المدينة الحديثة.

واختار العروسان أن تكون بداية رحلتهما المشتركة مختلفة عن المعتاد، ففضلا إحدى أحدث وسائل النقل الذكية في مصر لتكون جزءًا من ذكرياتهما الأولى ومع تفاعل الركاب ومشاركتهم الفرحة، تحولت عربات القطار إلى مساحة نابضة بالمشاعر الإنسانية، في مشهد جسّد حالة من الألفة والبهجة بين الجميع.

أكثر من وسيلة نقل تجربة تصنع الذكريات

ولم يكن الاحتفال مجرد واقعة عابرة، بل عكس حجم الحضور الذي بات يحظى به المونوريل في حياة المواطنين خلال فترة قصيرة فالمشروع الذي انطلق كوسيلة نقل حديثة وسريعة أصبح تجربة متكاملة تجمع بين سهولة التنقل والاستمتاع بالمشاهد العمرانية والحضارية التي يمر بها مساره.

ويبدو أن المونوريل نجح في تجاوز دوره التقليدي كوسيلة مواصلات، ليتحول إلى مساحة تحتضن قصصًا إنسانية ومواقف استثنائية، تجعل من الرحلة نفسها جزءًا من الذكريات التي يحتفظ بها الركاب.

إدارة المونوريل مستعدون لاستقبال حفلات الزفاف

من جانبها، أكدت إدارة المونوريل أن الإقبال المتزايد من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة يعكس نجاح المنظومة في أن تصبح جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية للمصريين.

وأشارت الإدارة إلى أن احتفال العروسين على متن القطار يمثل نموذجًا مميزًا لتحول وسائل النقل الحديثة إلى أماكن تصنع اللحظات السعيدة وتحتضن المناسبات الإنسانية الفريدة.

وفي لفتة لاقت ترحيبًا واسعًا، أعلنت الإدارة جاهزيتها لاستضافة حفلات الزفاف بناءً على طلب المواطنين سواء داخل بعض محطات المونوريل أو على متن القطارات، في إطار دورها المجتمعي وحرصها على مشاركة المواطنين أفراحهم ومناسباتهم المختلفة.

عندما يلتقي التطور بالمشاعر الإنسانية

ومع استمرار توافد الزوار على المونوريل خلال العطلات والمناسبات، يثبت المشروع يومًا بعد آخر أنه لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى الوجهات المختلفة، بل أصبح وجهة في حد ذاته؛ مكاتا يلتقي فيه التطور العمراني بالمشاعر الإنسانية، وتُصنع داخله حكايات تستحق أن تُروى.

ولعل قصة هذين العروسين تبقى واحدة من أجمل تلك الحكايات، بعدما اختارا أن تكون أولى محطات السعادة في حياتهما المشتركة على متن "قطار المستقبل".

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