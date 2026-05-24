يسرا ومحمد سامي أبرز حضور حفل زفاف ابن إدوارد | شاهد

احتفل الفنان إدوارد، بحفل زفاف نجله عازف الجيتار والمطرب ماركو على العروسة هنا شريف بشارة، وسط حضور واسع لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة الأسرة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة، وذلك في أحد الفنادق .

وشهد الحفل حضور عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي، من بينهم الفنانة يسرا، إلهام شاهين، ياسر جلال، هالة صدقي، باسم سمرة، فيفي عبده، محمد سامي وحرمه مي عمر، عماد زيادة، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، حمادة هلال، شيماء سيف، دنيا عبد العزيز، أمير شاهين، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي والمنتج أحمد أيوب.

وأحيا الحفل كل من مصطفى قمر وحمادة هلال، حيث قدما باقة من أشهر أغانيهما وسط أجواء مليئة بالبهجة والرقص والرومانسية، بمشاركة أصدقاء وأسرة العروسين.

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية مميزة، تخللتها فقرات غنائية ورقصات عائلية، فيما حرص النجوم على تهنئة الفنان إدوارد والتعبير عن سعادتهم بمشاركة العروسين هذه الليلة الخاصة، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة .