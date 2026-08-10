تعديل وزاري محدود بالأردن.. تعيين نائبين لرئيس الحكومة

قال مكتب رئيس الوزراء الأردني، الاثنين، إن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان، سيكون محدودا.

ذكر أن التعديل يأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وبحسب قناة «المملكة»، أوضح المكتب أن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز.

ذكر أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة، ولا تحتمل التأخير، وتتطلب ضرورة مواصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأفاد بأن «رئيس الوزراء يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والانسجام بين أعضاء الفريق»، بحسب نص البيان.

وذكر أن «الرئيس لم يُدخل وزيرا جديدا إلى حكومته منذ التعديل الأول الذي جرى خلال العام الأول على حكومته، ما يعكس توجها نحو الحفاظ على استقرار الفريق، ومنحه الوقت الكافي للعمل وتحمل مسئولية الملفات التي يتولاها».