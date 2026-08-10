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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. هل صيام يوم مولد النبي بدعة؟.. هل تُصلى سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة؟ .. وحكم العجز عن صيام كفارة النذر

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
عبد الرحمن محمد

فتاوى تشغل الأذهان

  • هل صيام يوم مولد النبي بدعة؟
  • هل تُصلى سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة؟
  • عجزت عن صيام كفارة النذر فماذا أفعل ؟

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها

هل صيام يوم مولد النبي بدعة؟

مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم  والمقرر له 26 أغسطس  الشهر الجاري .. كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور لها، عن الحكم الشرعي لصيام يوم المولد النبوي الشريف، وذلك ردًا على تساؤلات عدد كبير من المواطنين حول مشروعية الصيام في هذا اليوم بنية الشكر والاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم صيام يوم المولد النبوي 

وأكدت دار الإفتاء أن صيام يوم المولد النبوي الشريف جائز شرعًا، إذا كان بنية شكر الله تعالى على نعمة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشرية جمعاء.

وأوضحت الدار أن هذا النوع من الصيام له أصل في السنة النبوية، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر مبدأ صيام الأيام التي تحمل معاني عظيمة وشكرًا لله على نعمه، مستشهدة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم، فأخبروه أنه يوم نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي: «أنا أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الحديث يدل على مشروعية صيام الأيام التي ترتبط بنعم إلهية عظيمة، ومن ثم فإن صيام يوم المولد النبوي يدخل في هذا المعنى، باعتباره تعبيرًا عن الامتنان لله على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.

عجزت عن صيام كفارة النذر فماذا أفعل ؟

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من سائل يقول في رسالته: "نذرت أن أصوم، لكني لم أستطع الوفاء بهذا النذر بسبب عذر، فماذا يجب عليّ فعله؟".

وأجاب مركز الأزهر قائلاً إن النذر في أصله التزام بطاعة من الطاعات، وهو أمر يجب الوفاء به متى توافرت القدرة على ذلك، استنادًا إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من الحث على الوفاء بالنذور، باعتبارها عهدًا بين العبد وربه.

وأضاف المركز أن من نذر عبادة كالصيام، ثم تحقق شرط النذر وكان قادرًا على أدائه، فإنه يلزمه الوفاء به ولا يجوز له تركه أو استبداله بشيء آخر، إلا إذا طرأ عليه عجز حقيقي يمنعه من تنفيذ هذا النذر.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال الناس، فأتاحت الانتقال إلى الكفارة في حال العجز التام عن الوفاء بالنذر، مؤكدًا أن كفارة النذر في هذه الحالة تكون مثل كفارة اليمين.

وبيّن المركز أن كفارة اليمين تتمثل في إطعام عشرة مساكين من متوسط ما يطعمه الشخص لأهله، أو كسوتهم، ويجوز إخراج القيمة المالية إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم القدرة على ذلك، ينتقل المكلف إلى صيام ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن هذه الأحكام مستمدة من النصوص الشرعية الواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تهدف إلى التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، مع الحفاظ على قدسية الالتزامات الدينية.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية تحري المسلم الدقة قبل الإقدام على النذر، وأن يلتزم بما يستطيع الوفاء به، تجنبًا للوقوع في الحرج أو التقصير، داعيًا إلى الالتزام بروح الشريعة التي تقوم على التوازن بين التكليف والاستطاعة.

هل تُصلى سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة؟

وفي السياق، وضّح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن سنة الظهر القبلية يجوز أداؤها بطريقتين، مشيرًا إلى أنه يجوز أن نصليها 4 ركعات أو ركعيتن اثنتين.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أنه يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة، كما أنه يجوز للمصلي الصلاة ركعتين ركعتين وهذا يجوز كذلك.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أن من صلى 4 ركعات متصلة بتشهد أوسط بعد الركعة الثانية وتشهد أخير بعد الركعة الرابعة ثم يسلم، فصلاته صحيحة ومقبولة بإذن الله.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الطريقة الثانية هي أن يصلي الشخص ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين أخريين ويسلم، وهي الطريقة التي يُفضّلها كثير من العلماء، وتُعرف بأداء السنن "مثنى مثنى".

كم عدد ركعات سنة الظهر القبلية بالتفصيل؟

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، قال إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن سنة الظهر ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، بينما رأى آخرون أنها أربع قبل الصلاة وركعتان بعدها، وكل الآراء واردة وصحيحة.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور  في فتوى سابقة له، أن من فضائل هذه السنن أنها تجبر النقص في الفريضة وتعين المسلم على الخشوع والتدبر، مستدلًا بحديث يُنسب للنبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرّم الله جسده على النار".

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