شاهد انقلاب شاحنة.. إعصار دولفين يضرب الساحل الشرقي للصين.. وإجلاء أكثر من مليون شخص

وصل إعصار دولفين، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب الصين هذا العام، إلى اليابسة على الساحل الشرقي للبلاد يوم الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

اجتاح الإعصار بالفعل محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 50 ألف مبنى.

مقياس سافير-سيمبسون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن إعصار دولفين ضرب اليابسة بالقرب من يوهوان في مقاطعة تشجيانج الشرقية حوالي الساعة 5:30 مساءً (09:30 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

بلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة 42 متراً في الثانية (151 كم/ساعة) قرب مركزها عند وصولها إلى اليابسة، وهو ما يعادل إعصاراً من الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون.

وقد قامت السلطات بنقل عمال المنصات البحرية إلى أماكن آمنة، وأمرت السفن بالعودة إلى الموانئ، وكثفت عمليات التفتيش في الخزانات، والجداول الجبلية، والمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية، ومواقع البناء، والمواقع السياحية.

أمطار غزيرة وخطر الفيضانات

تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة حتى 10 أغسطس في تشجيانج، وشنجهاي، وشمال فوجيان، وشمال شرق جيانجشي، ووسط وجنوب آنهوي، ومعظم جيانجسو.

تشهد أجزاء من وسط وشرق تشجيانج هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 250 و500 ملم (9.8-19.7 بوصة)، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد.

صرح وانج هايبينج، كبير خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، لمحطة CCTV التلفزيونية الحكومية، بأنه من المتوقع أن يتجه الإعصار دولفين غربًا بعد وصوله إلى اليابسة، قبل أن يتباطأ فوق وسط وجنوب غرب الصين، ويفقد قوته تدريجيًا.

يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأمطار الغزيرة، وزيادة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الجبلية وعلى طول الأنهار الصغيرة.

وقد تعطلت حركة النقل على نطاق واسع في شرق البلاد، وتم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم.

وبالإضافة إلى إجلاء ما لا يقل عن 30,300 شخص، ألغت شنجهاي حوالي 1,500 رحلة جوية، وفقًا لبيانات شركة VariFlight المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية.