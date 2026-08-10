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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منصف بقرار: سعيد بالانضمام لمعسكر إسبانيا.. ومتحمس لبداية المشوار مع الأهلي

منصف بقرار
منصف بقرار
محمود أحمد

قال منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بالتواجد في معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا حماسه الكبير لبدء التدريبات والعمل بكل قوة من أجل تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وأضاف: «أوجه التحية إلى جماهير الأهلي، وأتمنى أن يكون الموسم الجديد موسمًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات لنا جميعًا. أنا متحمس للغاية للانضمام إلى التدريبات».

وانضم الجزائري منصف بقرار، مساء أمس إلى معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا، والذي يُختتم بمواجهة نادي برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم 19 من الشهر الجاري في النسخة ال61 من «LA FESTA DEL GAMPER ESTRELLA DAMM».

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب في ضوء الاستعداد للموسم الجديد

 

جهود مكثفة

هاني حسام، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، يواصل مجهوداته ومتابعته الميدانية المستمرة لكافة التفاصيل الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويحرص هاني حسام، منذ لحظة وصول البعثة إلى إسبانيا، على الإشراف المباشر على التنسيق الكامل مع طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، ووائل جمعة مدير الكرة، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بشأن كافة الترتيبات المتعلقة بمقر الإقامة، وملاعب التدريب، ووسائل التنقل، إلى جانب العمل المستمر على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اليومية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والتركيز للاعبين والجهاز الفني لتنفيذ برنامجهم الإعدادي بأعلى معايير الاحترافية.

يذكر أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إسبانيا يمتد حتى العشرين من أغسطس الجاري، وتتخلله ثلاث مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا للاستحقاقات القادمة.

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