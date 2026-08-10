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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة ثورية.. iQOO تكشف عن وحشها الجديد Neo 11 Ultra

هاتف Neo 11 Ultra
هاتف Neo 11 Ultra
لمياء الياسين

تستعد شركة iQOO للكشف الرسمي عن هاتف Neo 11 Ultra في الصين في 18 أغسطس ، وقبل الحدث، قدم مدير منتجات العلامة التجارية نظرة مفصلة على ما يمكن أن تفعله شاشة الهاتف.

وأشارت شركة iQOO، إلى أنه من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.83 بوصة بدقة 2K.

 هاتف Neo 11 Ultra

مواصفات  هاتف iQOO Neo 11 Ultra 

تعد شاشة هاتف iQOO Neo 11 Ultra مصنوعة من مادة مضيئة من نوع F2، وهي الأولى من نوعها في العالم.

تؤكد iQOO أنها ترفع كفاءة الإضاءة إلى مستويات أعلى من السابق. ويتيح هذا التحسن في الكفاءة لجهاز Neo 11 Ultra تشغيل شاشة بدقة 2K كاملة مع استهلاك طاقة أقل من بعض شاشات 1.5K المتوفرة في السوق

هاتف iQOO Neo 11 

على الجانب الاخر تعد الشاشة الخيار الأمثل من حيث عمر البطارية وتعد الشاشة عالية الدقة ليست جديدة على سلسلة Neo بينما الجديد هو دمج هذه الدقة في تصميم أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه iQOO لإطلاق هاتف Z11S بالتزامن مع Neo 11 Ultra هذا الشهر.
من ناحية التصميم، تُظهر الوحدات العملية باللون الأبيض اللامع تأثيرًا ضوئيًا ثلاثي الأبعاد متدفقًا. تتميز اللوحة الخلفية بلمعان متدرج يتغير حسب الزاوية والإضاءة، إلى جانب تصميم كاميرا النافذة العائمة والحواف الدائرية التي تتوقعها من هذه السلسلة.

شركة iQOO هاتف Neo 11 Ultra هاتف iQOO Neo 11 Ultra هاتف Z11S اللوحة الخلفية الحواف الدائرية

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