برلماني: دعم القطاع السياحي ورفع قدرته التنافسية أولوية خلال المرحلة المقبلة

أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي، وذلك لما يمثله القطاع في دعم موارد الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار “مسعود” في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية ، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بها، موضحا أن دعم القطاع السياحي ورفع قدرته التنافسية يمثلان أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متنوعة وتاريخية وطبيعية.

وأكد أن زيادة أعداد السائحين وتحسين جودة الخدمات السياحية من شأنهما دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

فتح أسواق جديدة

وأشار إلى أهمية استمرار الدولة في تنفيذ خطط الترويج للمقصد السياحي المصري وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت والخدمات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بقطاع السياحة وتعظيم عوائده على الاقتصاد القومي.

وعقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة لـ الاقتصاد القومي، وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.