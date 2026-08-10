تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض " تارجيل دو توريزم" بـ رومانيا

تدرس هيئة تنشيط السياحة، المشاركة في معرض السياحة الروماني " تارجيل دو توريزم" والمزمع عقده خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026، بالعاصمة الرومانية بوخارست.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات السياحية المتخصصة في السوق الروماني، ومن أهم المعارض السياحية في رومانيا، حيث يجمع شركات السياحة ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والفنادق والهيئات السياحية، بما يتيح فرصًا لعقد اللقاءات المهنية والترويج للمقاصد والمنتجات السياحية وتعزيز التعاون بين العاملين بالقطاع السياحي.

وفى هذا الإطار واستطلاعًا لرأي القطاع الفندقي بشأن مدى أهمية المشاركة في هذا المعرض وما يمكن أن تحققه من عوائد وفرص تسويقية للمنشآت الفندقية المصرية، دعت هيئة التنشيط السياحيين الراغبين في المشاركة الاطلاع على طبيعة المعرض.

وتشارك هيئة تنشيط السياحة في العديد من الفعاليات والمعارض السياحية العالمية، لترويج المقصد السياحي المصري في ربوع العالم.