هيئة تنشيط السياحة تخطر المنشآت الفندقية بموعد معرض "هوريكا" للضيافة في عمان

أخطرت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتنظيم أحد المؤسسات معرض "هوريكا" المزمع عقده في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026.

أوضحت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المعرض يُعد متخصصًا في مجالات صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة ومن المتوقع أن يضم هذا العام أكثر من 150 عارض من شركات وموردين متخصصين في تقديم معدات الفنادق والمطاعم والأغذية والمشروبات وتقديم الحلول التقنية الخاصة بأنظمة تشغيل الفنادق والمطاعم والبرمجيات وكل مايخص هذا المجال وحوالي 8 آلاف متخصص.

تنظيم ورش عمل ومسابقات مهنية

ونوهت عن تنظيم ورش عمل ومسابقات مهنية، كما سينضم حوالي 50 جلسة تعليمية ودروس متقدمة يقدمها خبراء ومتحدثين من داخل سلطنة عمان وخارجها.

أشارت إلى أنه في حال رغبة السياحيين بالمعرض يتم التواصل مع منظم المعرض مباشرة وذلك دوني أدني مسؤولية على هيئة تنشيط السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، حيث أن الغرفة والهيئة لن تشارك.