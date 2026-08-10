حجم صغير وسعر اقتصادي.. كل ما تريد معرفته عن جهاز Lenovo Lecoo P900A

أطلقت لينوفو جهازًا لوحيًا جديدًا منخفض التكلفة بشاشة IPS مقاس 8 بوصات، وتقنية 4G، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. صغير الحجم وبسعر مناسب تحت علامتها التجارية Lecoo في الصين، ويطلق عليه اسم Lecoo P900A.



مواصفات جهاز Lenovo Lecoo P900A



يتميز جهاز Lecoo P900A اللوحي بشاشة IPS عالية الدقة مقاس 8 بوصات، على الرغم من أن دقتها الدقيقة غير محددة. يبلغ قياسه 200.5 × 122 × 8.45 ملم، ويزن 324 غرامًا، ويحتوي على لوحة خلفية ذات ملمس خاص لتحسين الإمساك به.

يعمل جهاز Lecoo Pad Mini داخليًا بمعالج MediaTek ثماني النواة غير محدد المواصفات . ويأتي هذا المعالج مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت.

إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية للملفات والوسائط، يدعم الجهاز توسيع الذاكرة باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

يدعم الجهاز اللوحي توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت، لذا يُنصح بإضافة بطاقة ذات سعة عالية لتخزين الوسائط والملفات.

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة لتوفير الطاقة. كما يتضمن كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفوتوغرافي الأساسي ومسح المستندات ضوئيًا وإجراء مكالمات الفيديو.

مواصفات جهاز Lenovo Lecoo P900A

لينوفو ليكو P900A



يدعم جهاز Lecoo P900A اتصال 4G LTE عبر منفذ شريحة SIM، مع تقنية VoLTE للمكالمات الصوتية. كما يدعم شرائح 5G، لكن سرعاته محدودة بسرعات 4G.

من ناحية البرمجيات، يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل ZUXOS من لينوفو. وتؤكد الشركة أن هذا النظام يتميز بسلاسة الأداء وخلوه من الإعلانات. كما يتضمن برنامج Super Interconnect 3.0 من لينوفو، وهو حزمة برمجية تتيح للجهاز مشاركة الملفات، ومزامنة الإشعارات، وعرض التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتوافقة من لينوفو وهواتف موتورولا الذكية. ويدعم أيضاً عمليات نقل الملفات الأساسية مع أجهزة iOS.

الأسعار والتوافر



يتوفر الجهاز اللوحي حاليًا على موقع JD.com بسعر 899 يوان، أي ما يعادل حوالي 133 دولارًا. وهو متوفر بلون واحد هو البلاتيني الذهبي.