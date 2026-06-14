بسعر مفاجأة لينوفو تظلق جهاز كمبيوتر محمول جديد.. إليك أهم مواصفاته

تُوسّع لينوفو سلسلة ThinkBook 16p 2026 المُخصصة للمبدعين بإضافة طراز جديد متوسط ​​المواصفات. بعد إطلاقها الشهر الماضي بمعالجات Intel Core Ultra 9 المتطورة، تشمل السلسلة الآن طرازًا مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 7 251HX وبطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5060.

بسعر 15,999 يوان (حوالي 2,362 دولارًا أمريكيًا) في الصين، يأتي الإصدار الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعته 1 تيرابايت. ويُعد هذا الإصدار خيارًا مناسبًا أكثر للمبتدئين في سلسلة 16p، مع احتفاظه بالميزات الأساسية للأجهزة الموجودة في الطرازات الأغلى سعرًا.

سلسلة ThinkBook 16p 2026



مواصفات جهاز لينوفو ثينك بوك 16p 2026

تعد الشاشة عبارة عن لوحة مقاس 16 بوصة بدقة 3.2K ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10. تتميز بمعدل تحديث 165 هرتز وسطوع ذروة يصل إلى 500 شمعة. ووفقًا لشركة لينوفو، تغطي الشاشة 100% من نطاق ألوان DCI-P3، وتتضمن معايرة مصنعية من X-Rite بمتوسط ​​انحراف لوني (Delta E) أقل من 1.0. كما تدعم تقنيتي Nvidia G-Sync وDolby Vision.

يُمكن للمستخدم ترقية الذاكرة ووحدة التخزين الداخلية. تحتوي اللوحة الأم على منفذي DDR5 يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى منفذي M.2 PCIe يدعمان ما يصل إلى 4 تيرابايت من سعة التخزين الإجمالية. يتم تبريد الجهاز بواسطة نظام مروحتين مع ألواح حرارية نحاسية وهيكل من الألومنيوم المصبوب. وتشير لينوفو إلى أن الكمبيوتر المحمول قادر على تحمل استهلاك طاقة إجمالي يصل إلى 200 واط عند استخدام أعلى إعدادات الأداء.

يبلغ وزن الهيكل المعدني 2.1 كجم وسمكه 17.9 مم. وتشمل منافذه منفذي Thunderbolt 4، وثلاثة منافذ USB-A (واحد 3.2 Gen 2، واثنان 3.2 Gen 1)، ومنفذ HDMI 2.1، وقارئ بطاقات SD كامل الحجم، ومنفذ سماعة رأس. وقد اجتاز هذا الحاسوب المحمول اختبارات المتانة وفقًا لمعيار MIL-STD-810H.

لينوفو ثينك بوك 16p 2026

كغيره من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة من لينوفو، يتضمن جهاز ThinkBook 16p منفذ Magic Bay أعلى الشاشة. وهو عبارة عن فتحة مغناطيسية تسمح للمستخدمين بتوصيل ملحقات اختيارية، مثل وحدة اتصال LTE/4G، أو شاشة عرض رأسية ذكية ثانوية، أو وحدة مكبر صوت Studio.

يعمل الكمبيوتر المحمول ببطارية سعتها 85 واط/ساعة، تُشحن إلى 50% في غضون 30 دقيقة تقريبًا باستخدام الشاحن المرفق. كما يتضمن كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل مزودة بمستشعر الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه عبر Windows Hello، وقارئ بصمات مدمج في زر التشغيل، ونظام صوتي من Harman Kardon بأربعة مكبرات صوت.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة لينوفو سماعات الأذن Yoga المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط 40 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة، وتكامل عميق مع أجهزة الكمبيوتر.