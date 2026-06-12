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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | 5 مؤشرات تنذر بانفجار بطارية هاتفك.. ميزة طال انتظارها تصل إلى FaceTime بـ iOS 27

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

5 مؤشرات قد تنذر بانفجار بطارية هاتفك .. لا تتجاهلها


لا يزال كثيرون يتذكرون حادثة هاتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الشهيرة، التي كشفت مدى خطورة بطاريات الهواتف عند تعرضها لعطل خطير. 


أبل تعزز أدوات الرقابة الأبوية في iOS 27 بميزات جديدة لحماية الأطفال
 

كشفت شركة آبل Apple، عن مجموعة واسعة من التحسينات الموجهة لحماية الأطفال وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية ضمن نظام iOS 27، تشمل إعادة تصميم ميزة "مدة استخدام الجهاز" Screen Time، وإضافة ضوابط جديدة لتصفح الإنترنت والتواصل، إلى جانب أدوات أكثر مرونة لإدارة استخدام التطبيقات.


أبل تعترف بمشكلة البحث في أجهزتها وتعيد بناءه في iOS 27
 

أعلنت شركة آبل Apple، خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 عن إعادة تصميم نظام البحث في أجهزتها من الصفر، في خطوة تستهدف حل واحدة من أكثر المشكلات التي اشتكى منها المستخدمون على مدار السنوات الماضية، وهي صعوبة العثور على الرسائل الإلكترونية أو الصور المخزنة على الأجهزة.


ميزة طال انتظارها تصل إلى FaceTime في تحديث iOS 27

أطلقت آبل ثلاث مزايا جديدة لتطبيق FaceTime ضمن نظام التشغيل iOS 27، تتصدرها ميزة “الكاميرا المزدوجة” Dual Capture، التي أصبحت متاحة أثناء مكالمات الفيديو على عدد من هواتف آيفون الحديثة.


تيك توك يختبر ميزة جديدة لمنافسة واتساب وماسنجر
 

يستعد تطبيق تيك توك TikTok، لتوسيع قدراته في مجال التواصل المباشر، حيث بدأ باختبار ميزة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة DMs، في خطوة قد تضعه في منافسة أكثر مباشرة مع تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وماسنجر.

ببطارية تدوم 36 ساعة.. لينوفو تطلق سماعات Lenovo Yoga الجديدة

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن توسيع سلسلة Yoga بإطلاق سماعات أذن لاسلكية جديدة بالكامل تدعم إلغاء الضوضاء النشط.

خطوة بخطوة.. كيفية تنزيل النسخة التجريبية من iOS 27 على آيفون

أعلنت شركة آبل Apple، عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي يأتي بمجموعة من الميزات البارزة، في مقدمتها “Siri AI” وتطبيق مستقل للمساعد الصوتي Siri.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

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