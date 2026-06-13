ببطارية تدوم 36 ساعة.. لينوفو تطلق سماعات Lenovo Yoga الجديدة

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن توسيع سلسلة Yoga بإطلاق سماعات أذن لاسلكية جديدة بالكامل تدعم إلغاء الضوضاء النشط.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تحمل سماعات لينوفو الجديدة اسم Lenovo Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds، وتتوافر في الصين بسعر 599 يوانا (نحو 88 دولارا)، مع عرض إطلاق مؤقت يخفض السعر إلى 509 يوانات (حوالي 75 دولارا)، ما يجعلها خيارا اقتصاديا في فئة السماعات اللاسلكية.

مواصفات ومزايا تقنية

تعتمد السماعات على مشغلات ديناميكية بقياس 12.2 ملم، وتوفر تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، بقدرة تصل إلى 40 ديسيبل.

وفيما يتعلق بالمكالمات الصوتية والمرئية، تضم كل سماعة ثلاثة ميكروفونات، مع دعم تقنية التعرف على بصمة الصوت وإلغاء الضوضاء البيئية ENC، بهدف عزل صوت المستخدم عن الضجيج المحيط أثناء الاجتماعات والمكالمات.

سماعة Lenovo Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds

تصميم عملي وتكامل ذكي

تأتي السماعات بتصميم بسيط ولون أبيض مائل للسكري، ويبلغ وزن كل سماعة 4.7 جرامات، مع تصنيف مقاومة ماء بمعيار IPX4، ما يجعلها مناسبة لتحمل رذاذ الماء أو التعرق الخفيف. أما علبة الشحن فتعتمد تصميما تقليديا دائريا مدمجا.

ولتعزيز تنافسيتها، زودت لينوفو السماعات بتكامل أعمق مع أجهزتها، حيث يؤدي فتح العلبة إلى الاقتران الفوري، كما يظهر إشعار منبثق مخصص عند توصيلها بحواسيب Yoga، في تجربة تحاكي تكامل الأنظمة البيئية لدى شركات مثل آبل وسامسونج.

سماعة Lenovo Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds

اتصال مزدوج وعمر بطارية ممتد

تدعم السماعات الاتصال بجهازين في الوقت نفسه عبر أنظمة تشغيل مختلفة، مع إمكانية التبديل بين الحاسوب والهاتف الذكي من خلال النقر ثلاث مرات على السماعة. كما يمكن تخصيص الإعدادات وأوضاع ANC وأوامر اللمس عبر برنامج Lenovo PC Manager.

من حيث البطارية، توفر السماعات حتى 7 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة عند إيقاف ميزة ANC، وتصل المدة الإجمالية إلى 36 ساعة باستخدام علبة الشحن.

أما عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء ANC، فتنخفض مدة التشغيل إلى 4.5 ساعات لكل شحنة، وبإجمالي 24 ساعة مع العلبة.

وتدعم السماعات الشحن السريع، إذ تمنح 10 دقائق من الشحن نحو ساعتين من التشغيل، بينما يستغرق الشحن الكامل قرابة ساعة واحدة.