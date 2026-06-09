بمواصفات نارية.. إليك أفضل كمبيوتر محمول في 2026

أطلقت لينوفو جهاز كمبيوتر مكتبي جديد هو جهاز Bellator Feng 7000X والذي يجمع بين معالجات Intel وAMD وبطاقات رسومات Nvidia وهو مُصمّم ليكون خيارًا سهلًا ومناسبًا للتحديث لمستخدمي الكمبيوتر الذين يبحثون عن إعداد ألعاب قياسي بدقة 1080p أو 1440p.

جهاز كمبيوتر لينوفو بيلاتور فينج 7000X



يتوفر الجهاز بثلاثة تكوينات رئيسية فهو يجمع الطراز الأساسي بين معالج Intel Core 5 205H وبطاقة رسومات Nvidia RTX 3050 بسعر 812 دولارًا أمريكيًا

أما الطراز الأعلى بسعر 1034 دولارًا أمريكيًا فهو مزوّد ​​ببطاقة رسومات RTX 5060 Ti، والتي يمكن تهيئتها إما بمعالج Intel Core 5 205H أو معالج AMD Ryzen 5 5600G. وتأتي كافة تلك الأجهزة من لينوفو بذاكرة DDR4 سعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe بسعة 512 جيجابايت.

مواصفات جهاز Lenovo Bellator Feng 7000X



مواصفات جهاز Lenovo Bellator Feng 7000X

يتميز هيكل كمبيوترBellator Feng 7000X بتصميم متين، بينما يركز تصميمه الداخلي بشكل كبير على الجانب العملي.

يبلغ حجم الهيكل 25 لترًا، وأبعاده 374 × 170 × 393 ملم، وهو مصنوع من ألواح فولاذية بسماكة 0.8 ملم. تم زيادة سماكة اللوحة الأم واللوحة الخلفية والألواح الجانبية إلى 1 ملم لتعزيز المتانة كما توفر لينوفو دعامة مخصصة لوحدة معالجة الرسومات (GPU) لمنع إجهاد اللوحة الأم بمرور الوقت وحماية المكونات أثناء الشحن.

لينوفو بيلاتور فينج 7000X

تعتمد عملية التبريد على تصميم تدفق هواء جانبي و يدعم الهيكل ما يصل إلى ثلاثة مراوح، اثنتان بحجم 120 مم في الأمام وواحدة بحجم 90 مم في الخلف. كما يتسع لمبردات المعالج التي يصل ارتفاعها إلى 136 مم وبطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 290 مم، ويمكن تمديدها إلى 305 مم عند إزالة المراوح الأمامية. ولتوسيع سعة التخزين، يوجد قفص أقراص مزدوج الطبقات يتسع لقرص واحد بحجم 3.5 بوصة وآخر بحجم 2.5 بوصة.

للاتصال، تحتوي اللوحة الأمامية على منفذي USB 3.2 من الجيل الأول. أما في الخلف، فتوجد أربعة منافذ USB 3.2 من الجيل الأول، وأربعة منافذ USB 2.0، ومنفذ إيثرنت جيجابت، وثلاثة منافذ صوت. توفر بطاقات الرسومات المنفصلة ثلاثة منافذ DisplayPort ومنفذ HDMI واحد. يدعم النظام أيضًا تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3 للاتصال اللاسلكي.

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