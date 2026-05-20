ببطارية ضخمة وسعر مفاجأة| لينوفو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

بعد غيابها عن سوق الهواتف الذكية لعدة سنوات، عادت لينوفو رسميًا إلى السوق الصينية مع هاتفها الجديد لينوفو ليجن Y70.

وكان آخر هاتف ألعاب من إنتاج الشركة هو ليجن Y90، الذي أُطلق عام 2022.

تحاول شركة لينوفو الآن العودة إلى قطاع هواتف الألعاب بأجهزة ذات مواصفات رائدة.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن Y70

يأتي جهاز Legion Y70 بشاشة OLED من نوع BOE Q10 مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى تقنية LTPO وتؤكد لينوفو أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 7000 شمعة/م²، كما تدعم تقنية Dolby Vision.

يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X فائقة السرعة تصل إلى 9600 ميجابت في الثانية، وذاكرة تخزين UFS 4.1.

يمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات وهما 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من سعة التخزين، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت. كما يتوفر إصدار متطور بسعة تخزين 1 تيرابايت.

تصميم وشاشة جهاز لينوفو ليجن Y70

تستخدم لينوفو نظام غرفة بخار كبير بمساحة 5500 مم²، والذي تدعي الشركة أنه يمكن أن يقلل من درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 7 درجات مئوية أثناء أحمال العمل الثقيلة مثل الألعاب.

يدعم هذا الهاتف بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير. كما يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن المباشر. وتؤكد لينوفو أن البطارية مصممة للحفاظ على أدائها الأمثل على المدى الطويل حتى 1200 دورة شحن.

من ناحية الكاميرا، يتميز هاتف Legion Y70 بمستشعر رئيسي من سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التركيز من مسافة قريبة تصل إلى 2.5 سم لالتقاط صور ماكرو. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يشتمل الهاتف أيضًا على ميزات مثل مقاومة الغبار والماء بمعياري IP68 وIP69، وWi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، ودعم eSIM، وجيروسكوب 500 هرتز، ونظام Android 16 مع ميزات برنامج Tianxi AI 4.0 من Lenovo.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف Legion Y70 حاليًا للطلب المسبق في الصين بلوني الأبيض الجليدي والأسود الكربوني.

يبدأ سعره من 3099 يوانا صينيا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، أي ما يعادل تقريبًا 450 دولارًا أمريكيًا.