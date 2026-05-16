الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

4 أماكن خطيرة لا تضع فيها هاتفك.. قد تدمره دون أن تدري

4 أماكن يجب ألا تحتفظ بهاتفك فيها
شيماء عبد المنعم

يعد الهاتف الذكي اليوم من أهم الاستثمارات الشخصية، ما يجعل حمايته ضرورة لا تقتصر على استخدام الجرابات المتينة أو خدمات التأمين مثل AppleCare+، بل تمتد أيضا إلى أساليب التخزين والاستخدام اليومية التي قد يغفل عنها الكثيرون.

ويؤكد بعض المختصون أن اختيار أماكن وضع الهاتف يلعب دورا محوريا في الحفاظ على كفاءته وعمره الافتراضي، إلى جانب تأثيره المحتمل على صحة المستخدم.

1. لا تضع هاتفك بالقرب من مصادر الحرارة:

تشير التوصيات إلى ضرورة تجنب تخزين الهاتف أو شحنه بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة، مثل الأفران والميكروويف وبعض الأجهزة الإلكترونية التي قد تولد حرارة غير ملحوظة. 

كما يحذر من شحن الهاتف تحت الوسائد أو البطانيات أثناء النوم، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير، مع احتمال التسبب في تلف الجهاز أو حتى نشوب حريق، ويوصى دائما بشحن الهاتف على سطح صلب ومكشوف يضمن تهوية جيدة.

شحن الهاتف تحت الوسائد

2. لا تترك هاتفك داخل السيارة:

يعد ترك الهاتف داخل السيارة من أبرز الممارسات غير الآمنة، إذ يمكن أن تتحول مقصورة السيارة إلى بيئة شديدة الحرارة حتى عند الوقوف في الظل. 

قد يؤدي هذا الارتفاع في الحرارة إلى أضرار مباشرة في المكونات الداخلية للهاتف، فضلا عن زيادة خطر التعرض للسرقة. 

وتشير دراسات إلى أن السيارات تحتفظ بالحرارة بشكل يشبه “البيوت الزجاجية”، ما يجعلها بيئة غير مناسبة لتخزين الأجهزة الإلكترونية.

3. لا تضع هاتفك في نقاط التفتيش:

ينصح خبراء السفر بتجنب وضع الهاتف في صواني التفتيش الأمني بالمطارات، نظرا لاحتمال فقدانه أو سرقته، إضافة إلى سهولة نسيانه أثناء الانشغال بإجراءات السفر. 

وبدلا من ذلك، يفضل الاحتفاظ به داخل جيب مغلق بسحاب داخل الحقيبة أو الملابس، مع التأكد من وجوده فور الانتهاء من التفتيش.

وضع الهاتف في صواني التفتيش الأمني بالمطارات

4. تجنب وضع هاتفك في جيبك:

حذر مختصون أيضا من خطورة الاحتفاظ بالهاتف في الجيب لفترات طويلة، لما قد يسببه من تعرض مستمر للحرارة الناتجة عن الجسم، إضافة إلى زيادة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى. 

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة حاسمة بشأن المخاطر الصحية لهذه الموجات، فإن بعض الدراسات تشير إلى احتمالات ارتباطها بمشكلات صحية على المدى الطويل، مما يدفع إلى التوصية بتقليل التعرض المباشر قدر الإمكان.

