في حوار مع «صدى البلد».. الدكتور أحمد كريمة يكشف أسرار الأضحية ودلالاتها الروحية والإنسانية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثير من المسلمين على معرفة الأحكام الصحيحة للأضحية ومقاصدها، باعتبارها واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية التي تجمع بين الطاعة والتقرب إلى الله والتكافل الاجتماعي.

لذلك تحدث “صدى البلد” مع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لتوضيح أبرز أحكام الأضحية ومعانيها الروحية والإنسانية، ليكون المسلم على معرفة بهذه الشعيرة، حتى يكون عمله صحيحاً.

لماذا شرع الله الأضحية مع أنه غني عن العالمين؟

شرع الله الأضحية لتكون وسيلة لشكر الله تعالى على نعمه، وإحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وللتوسعة على الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور عليهم، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة تحمل معاني الطاعة والتقرب إلى الله.

قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }، والمعنى صل صلاة العيد وانحر الأضحية.

وقال تعالى {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } فهو شكر عملى .

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبرّ).

ما الرسالة الروحية التي تحملها الأضحية للمسلم؟

الأضحية تذكّر المسلم بمعاني الطاعة والتسليم لله سبحانه وتعالى، والصبر على الابتلاء، والاقتداء بسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في الامتثال لأمر الله.

كيف تحولت الأضحية من شعيرة دينية إلى مظهر للتكافل الاجتماعي؟

من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين والأقارب والجيران، فتتحقق الرحمة والتكافل وإدخال الفرحة على الجميع في أيام العيد.

لماذا ارتبطت الأضحية بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام؟

قصة الذب.يح من القصص المشتركة بين القرآن الكريم وغيره من الكتب السابقة المنسوبة إلى السماء .

ومن المتفق عليه أن الذ.بيح أحد ابنىّ سيدنا إبراهيم – عليه السلام – فلم تنسب إلى من سواه فى التاريخ الدينى، والراجل هو ابنه إسماعيل عليه السلام.

لذلك فالأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما امتثل لأمر الله بذ.بح ابنه، ففداه الله بذبح عظيم، فأصبحت رمزًا للطاعة والتسليم لله تعالى.

فقد حكى عن إبراهيم – عليه السلام انه – تضرع إلى الله – عز وجل وقال: -{ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ } فاستحباب المولى الكريم – جل شأنه – تضرعه فبشره (بغلام حليم) فلما بلغ السن التى يمكنه مساعدة أبيه فى أعماله جاء الابتلاء برؤيا المنام بذ.بح ابنه، وحين امتثل لأمر الله فداه بذ.بح عظيم عن ولده سيدنا اسماعيل – عليه السلام – فى يوم النحر.

ليتذكر المؤمنون بالله كافة أن صبرهما وإيثارهما طاعة الله – تعالى – ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء.

هل المقصود من الأضحية الذ.بح فقط أم هناك معانٍ أعمق؟

المقصود ليس الذ.بح فقط، بل ما تحمله الأضحية من معاني الشكر والطاعة والتكافل والتقرب إلى الله وإدخال السرور على المحتاجين.

كيف يستفيد الفقراء والمحتاجون من شعيرة الأضحية؟

يستفيدون من خلال توزيع لحوم الأضاحي عليهم، وهو ما يخفف عنهم الأعباء ويدخل الفرحة على أسرهم في العيد.

هل يجوز الاكتفاء بالتصدق بثمن الأضحية بدلًا من الذ.بح؟ ولماذا؟

لا يقوم التصدق بثمن الأضحية مقامها؛ لأن المقصود شعيرة الذ.بح نفسها باعتبارها عبادة وسنة مؤكدة لها مقاصد خاصة.

ما الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة شرعًا؟

أن تكون من الأنعام وهي:

الإبل: أن تكون ثنّية ( مسّنة ): ابن خمس سنين فصاعدا .

البقر والجاموس: ابن سنتين فصاعدا.

الضأن والماعز : ابن سنة، ويجوز فى الضأن جذعة: ما أتم ستة أشهر فصاعداً.

ما يستحب للمضحى عند ذ.بح الأضحية وتوزيعها؟

يستحب أن تكون الأضحية أسمن وأعظم من غيرها مليحة وأن يذ.بحها بنفسه أو يوكل عليه أو يؤجر مع شهودها، والدعاء بخير واستحضار النية، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر ويتصدق دون حد.

ما الحكمة من امتناع المضحي عن قص الشعر والأظافر قبل الذ.بح؟

تشبهًا بالمحرم بالحج، ورجاء العتق من النار لكامل الجسد بالتضحية.

كيف يجمع الإسلام بين الرحمة بالحيوان وإباحة الانتفاع به؟

الله – تعالى – خالق الإنسان والحيوان وكل شيء، أمر الإنسان برحمة الحيوان والإحسان إليه ، وأخبرنا – وهو الحكيم – أنه خلق الأنعام للإنسان وأباح تذكيتها والانتفاع بها والتقرب بها إليه – كذلك – فإباحة أكل الذبا.ئح لا يقل عن إباحة أكل الأسماك والطيور وما أشبه ، فكلها نعم لنفع من فضله الله – تعالى – وكرمه وخلقه فى أحسن تقويم وجعله خليفة فى أرضه ، وسخر له ما فى الكون للانتفاع على الوجه المشروع.

بماذا تنصح المسلمين الذين سيقومون بالأضحية في ظل الظروف الحالية؟

أنصح من وسع الله – تعالى – عليهم، الأكل من الأضحية وعدم الإدخار منها لظروف الغلاء وتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمساكين والذين لا يسألون الناس إلحافاً.

