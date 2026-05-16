استمرار حبس سيد مشاغب و5 آخرين 15 يوما بقضية شغب بولاق الدكرور

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سيد مشاغب، كابو رابطة مشجعي نادي الزمالك، و5 آخرين، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتعطيل حركة المرور وإثارة الشغب وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بشكل كثيف، في مشهد أثار حالة من الفوضى داخل الشارع.

وتبين من التحريات، أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية غير شرعية، قبل أن تتحول الاحتفالية إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات مثيرة للجدل.

تلقت مديرية أمن الجيزة عدة بلاغات من الأهالي تفيد بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون بإثارة الذعر وترويع المواطنين، ما دفع قوات الأمن للتحرك الفوري وفرض السيطرة على المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 6 من أبرز المتورطين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي “سيد مشاغب”.