موجة نار تضرب البلاد.. موعد ذروة الحرارة وتحذير عاجل للمواطنين

تستعد البلاد لاستقبال موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على عدد من المحافظات.

وتوقعت الهيئة أن تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد أجواء شديدة السخونة، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويؤثر على الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 44 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

كتل هوائية صحراوية

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء الحالية تُعد طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، موضحة أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة موجات حارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية منخفضة الرطوبة.

خصائص الشتاء والصيف

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر شهدت في سنوات سابقة درجات حرارة تجاوزت 45 و46 درجة مئوية خلال فصل الربيع، مشيرة إلى أن هذا الفصل يُعد الأكثر تقلبًا على مدار العام، لأنه يجمع بين خصائص الشتاء والصيف، لافتة إلى أن الأجواء تميل تدريجيًا للطابع الصيفي مع اقتراب فصل الصيف رسميًا.

فرص انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن فرص انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار أصبحت محدودة، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء الليلية لن تشهد البرودة الملحوظة التي سادت خلال الأسابيع الماضية، مع توقعات بارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا مع بداية شهر يونيو، وهو ما سيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

زيادة الإحساس بحرارة الطقس

وأضافت أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 6 درجات، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف الأنحاء.

نشاط الرياح المثيرة للرمال

وحذرت الدكتورة منار غانم من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأحد والاثنين، خاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للأتربة.

الإكثار من تناول المياه

ونصحت المواطنين بعدم الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد خارج المنزل.

التغيرات المناخية العالمية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية نسبيًا، مشيرة إلى أن فصل الصيف هذا العام قد يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة التغيرات المناخية العالمية وظاهرة النينيو.

كما أوضحت أن طقس عيد الأضحى سيكون صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية خلال النهار، وسط أجواء حارة نهارًا ومعتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل.