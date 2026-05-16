قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
لماذا ألقى الوفد الأمريكي هدايا الصين قبل الصعود إلى طائرة ترامب ؟
من أعلام القراءات.. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان
الري: تعزيز الشراكات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة نار تضرب البلاد.. موعد ذروة الحرارة وتحذير عاجل للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تستعد البلاد لاستقبال موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على عدد من المحافظات. 

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد أجواء شديدة السخونة، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويؤثر على الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

 كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 44 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كتل هوائية صحراوية

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء الحالية تُعد طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، موضحة أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة موجات حارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية منخفضة الرطوبة.

خصائص الشتاء والصيف

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر شهدت في سنوات سابقة درجات حرارة تجاوزت 45 و46 درجة مئوية خلال فصل الربيع، مشيرة إلى أن هذا الفصل يُعد الأكثر تقلبًا على مدار العام، لأنه يجمع بين خصائص الشتاء والصيف، لافتة إلى أن الأجواء تميل تدريجيًا للطابع الصيفي مع اقتراب فصل الصيف رسميًا.

حالة الطقس و موعد انتهاء العاصفة

 فرص انخفاض درجات الحرارة 

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن فرص انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار أصبحت محدودة، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء الليلية لن تشهد البرودة الملحوظة التي سادت خلال الأسابيع الماضية، مع توقعات بارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا مع بداية شهر يونيو، وهو ما سيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

حالة الطقس

زيادة الإحساس بحرارة الطقس

وأضافت أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 6 درجات، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف الأنحاء.

 نشاط الرياح المثيرة للرمال

وحذرت الدكتورة منار غانم من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأحد والاثنين، خاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للأتربة.

حالة الطقس غدا

الإكثار من تناول المياه

ونصحت المواطنين بعدم الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد خارج المنزل.

 التغيرات المناخية العالمية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية نسبيًا، مشيرة إلى أن فصل الصيف هذا العام قد يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة التغيرات المناخية العالمية وظاهرة النينيو.

حالة الطقس

كما أوضحت أن طقس عيد الأضحى سيكون صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية خلال النهار، وسط أجواء حارة نهارًا ومعتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الطقس حرارة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الشيخ الراحل عامر السيد عثمان

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان.. شيخ المقارئ المصرية

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟..الإفتاء توضح

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟.. الإفتاء توضح

العبادة

الطاعات والقربات.. مفتي السعودية يوصي المسلمين بالاجتهاد في عشر ذي الحجة

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد