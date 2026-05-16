53 دقيقة غيرت كل شيء.. لماذا بكى طاقم أرتميس 2 في الفضاء؟

تعد مهمة أرتميس 2 التابعة لوكالة ناسا محطة مفصلية في برنامج العودة البشرية إلى القمر فهي أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ حقبة أبولو، وتمثل اختبارا حقيقيا لمركبة Orion وأنظمتها الحيوية قبل الهبوط البشري المرتقب في المهمات اللاحقة.

وتكون الطاقم من أربعة رواد القائد Reid Wiseman، والطيار Victor Glover، واختصاصية المهمة Christina Koch، واختصاصي المهمة Jeremy Hansen.

كان هدفهم علميا وتقنيا بالدرجة الأولى، لكن ما عاشوه تجاوز الحسابات الهندسية إلى تجربة إنسانية نادرة.

كسوف لا يرى من الأرض 53 دقيقة بين الضوء والعدم

في السادس من أبريل، اختفت الشمس خلف القمر لمدة 53 دقيقة كاملة، في كسوف شمسي لا يمكن رؤيته من سطح الأرض بهذه الصورة. في البداية، ركز الرواد على تنفيذ القياسات والتجارب المخطط لها خلال الظاهرة النادرة.

لكن المشهد لم يبقى علميا باردا فمع اتساع الهالة الشمسية خلف حافة القمر، وظهور الأرض كقرص مضيء في الخلفية، بدأ الصمت داخل المركبة يتحول إلى شهقات دهشة وعبارات غير مصدقة.

من الحسابات إلى الدهشة لحظة انكسار المشاعر

روى القائد ريد وايزمان أنه كان منشغلا بالمهام خلف الكاميرات، قبل أن يتجه إلى نافذة الالتحام ليرى المشهد بعينيه.

وصف القمر كأنه «سفينة شبح» ثلاثية الأبعاد، تحيط به هالة شمسية متوهجة، بينما تمنح الأرض خلفه توهجا غير مألوف في ظلام الفضاء.

قال وايزمان إن العقل البشري «لم يتطور بعد ليستوعب ما نراه»، فيما علق فيكتور غلوفر بأنهم «انتقلوا إلى الخيال العلمي حرفيا».

رسالة إنسانية تصل إلى الأرض

أما كريستينا كوتش، فقد عاشت لحظة مختلفة كانت تظن أن البث يقتصر على فرق التحكم ومجتمع الفضاء، حتى أخبرها زوجها بحجم المتابعة العالمية عندها، نظرت إلى الشاشة وبدأت تبكي.

لم يكن بكاء ضغط أو إرهاق، بل إدراك أن الرسالة التي أراد الطاقم إيصالها — أن البشر يشتركون في إنسانيتهم، وأن الأرض «قارب نجاة» واحد — قد وصلت فعلا إلى ملايين الأشخاص.

جيريمي هانسن بدوره تحدث عن أن التعاون والفرح داخل المركبة، حتى في تفاصيل بسيطة مثل مشاركة الطعام خلال فترات انقطاع الاتصال، عكس معنى إنسانيا عميقا لتجربة العزلة في الفضاء.

أكثر من مهمة فضائية تجربة تعيد تعريف الإنسان

لم تكن Artemis II مجرد اختبار تقني لمركبة جديدة، ولا مجرد رحلة حول القمر كانت تجربة وجودية خالصة، امتزجت فيها الدهشة بالرهبة، والعلم بالمشاعر، والفراغ الكوني بفكرة الأرض كوطن مشترك.

في تلك الدقائق الـ53، تحول الإدراك العلمي إلى شعور إنساني جارف ومن نافذة صغيرة في مركبة تعبر الفضاء السحيق، أعاد أربعة رواد فضاء تعريف معنى أن تكون إنسانا وأن تنتمي إلى هذا الكوكب.